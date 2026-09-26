Правила возвращения из СЗЧ после 20 сентября 2026 года: инструкция

Военнослужащие. Фото: Reuters

Льготный период для возвращения военнослужащих из СЗЧ закончился 20 сентября 2026 года. Отныне процедура возвращения в армию стала более длительной и сложной. Бойцам придется обращаться в Военную службу правопорядка, проходить резервные батальоны и служить там, где есть необходимость, без права самостоятельного выбора части.

Что делать бойцам, намеревающимся вернуться в ряды армии, объясняет Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

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Конец льготного периода для дезертиров

Упрощенная программа возвращения для военных, самовольно покинувших часть (СЗЧ), официально завершилась 20 сентября 2026 года. Этот механизм касался только тех, чье правонарушение было зафиксировано до 12 июня 2026 года.

Теперь добровольное восстановление на службе происходит исключительно по общим правилам. Для бойцов это означает значительно более длительный процесс оформления документов и более длительное ожидание возобновления денежных выплат.

Самое главное изменение в этом — это потеря возможности самостоятельно выбирать воинскую часть для дальнейшей службы.

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Куда обращаться и как работает ВСП

Сначала военнослужащий должен посетить Военную службу правопорядка (ВСП). Бойцы могут прийти в Центральное управление в Киеве и Киевской области, а также в любые территориальные управления или зональные отделы.

Там правоохранители предоставят контакты резервных батальонов и выдадут официальное предписание. Военнослужащий также имеет право самостоятельно прибыть в резервный батальон, если узнает его адрес в ВСП.

Командир такого батальона обязан в течение трёх суток издать приказ о зачислении лица во временный список и назначить ему задачи. Одновременно руководство проверяет через правоохранительные органы, есть ли дело беглеца в Едином реестре досудебных расследований. Также командир обязательно уведомляет прежнюю часть о прибытии их бойца.

Судьба рекомендательных писем

Раньше военные могли принести справку из другого подразделения и перевестись туда. Теперь правила стали более жесткими. Если боец имеет письменное согласие от боевой части приоритетного комплектования, эту информацию просто указывают в уведомлении для предыдущего командира.

Резервные батальоны будут принимать во внимание только рекомендательные письма от тех боевых бригад, которые действительно нуждаются в пополнении. Зато любые документы от частей обеспечения больше не действуют. Военных с такими письмами все равно будут направлять исключительно в приоритетные подразделения на передовой.

Шанс избежать тюрьмы

Несмотря на ужесточение правил, государство оставляет возможность избежать наказания. Согласно части 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины, бойца могут освободить от ответственности, если он совершил самовольное отсутствие впервые во время военного положения. Процедура состоит из нескольких этапов.

Сначала военный пишет рапорт и получает письменное согласие на продолжение службы от командира резервного батальона или новой части. После этого необходимо подать официальное ходатайство следователю, прокурору или в суд. Все собранные материалы передаются судьям, которые и принимают окончательное решение о прощении преступления.

Также Новини.LIVE сообщали, что восьмой апелляционный суд отклонил иск священнослужителя организации "Свидетели Иеговы" против ТЦК. Мужчина пытался обжаловать свою мобилизацию, ссылаясь на несовместимость службы с религиозными убеждениями и незаконные действия полиции во время задержания, однако судья признал процедуру призыва полностью правомерной.

Между тем военнослужащие, ушедшие в СЗЧ, не имеют возможности легально устроиться на работу в тылу. Сведения о любом официальном трудоустройстве автоматически поступают в государственные базы данных, поэтому нарушителя немедленно найдут и задержат.