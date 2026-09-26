Правила повернення із СЗЧ після 20 вересня 2026 року: інструкція

Військовослужбовці. Фото: Reuters

Пільговий період для повернення військових із СЗЧ закінчився 20 вересня 2026 року. Відтепер процедура для повернення в армію стала довшою та складнішою. Бійцям доведеться звертатися до Військової служби правопорядку, проходити резервні батальйони та служити там, де є потреба, без права самостійного вибору частини.

Що робити бійцям, які мають наміри повернутися назад до лав армії пояснює Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Кінець пільгового періоду для втікачів

Спрощена програма повернення для військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ), офіційно завершилася 20 вересня 2026 року. Цей механізм стосувався лише тих, чий злочин зафіксували до 12 червня 2026 року.

Тепер добровільне поновлення на службі відбувається виключно за загальними правилами. Для бійців це означає значно довший процес оформлення документів та триваліше очікування на відновлення грошових виплат.

Найголовніша зміна у цьому — це втрата можливості самостійно вибирати військову частину для подальшої служби.

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Куди звертатися та як працює ВСП

Спочатку військовий має здійснити візит до Військової служби правопорядку (ВСП). Бійці можуть прийти до Центрального управління в Києві та Київській області, а також до будь-яких територіальних управлінь чи зональних відділів.

Там правоохоронці нададуть контакти резервних батальйонів і видадуть офіційний припис. Військовий також має право приїхати до батальйону резерву самостійно, якщо дізнається його адресу у ВСП.

Командир такого батальйону зобов'язаний протягом трьох діб видати наказ про зарахування особи до тимчасового списку та призначити їй завдання. Одночасно керівництво перевіряє через правоохоронців, чи є справа втікача в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Також командир обов'язково сповіщає попередню частину про прибуття їхнього бійця.

Доля рекомендаційних листів

Раніше військові могли принести відношення від іншого підрозділу і перевестися туди. Тепер правила стали жорсткішими. Якщо боєць має письмову згоду від бойової частини пріоритетного комплектування, цю інформацію просто вказують у повідомленні для попереднього командира.

Резервні батальйони братимуть до уваги лише рекомендаційні листи від тих бойових бригад, які справді потребують поповнення. Натомість будь-які документи від частин забезпечення більше не працюють. Військових із такими листами все одно направлятимуть виключно до пріоритетних підрозділів на передовій.

Шанс на звільнення від тюрми

Попри суворіші правила, держава залишає можливість уникнути покарання. Згідно з частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України, бійця можуть звільнити від відповідальності, якщо він вчинив СЗЧ вперше під час воєнного стану. Процедура вимагає кількох кроків.

Спочатку військовий пише рапорт і отримує письмову згоду на продовження служби від командира резервного батальйону чи нової частини. Після цього необхідно подати офіційне клопотання до слідчого, прокурора або суду. Усі зібрані матеріали передають суддям, які й ухвалюють остаточне рішення про прощення злочину.

Також Новини.LIVE інформували, що восьмий апеляційний суд відхилив позов священнослужителя організації "Свідки Єгови" проти ТЦК. Чоловік намагався оскаржити власну мобілізацію, посилаючись на несумісність служби з релігійними переконаннями та незаконні дії поліції під час затримання, однак суддя визнав процедуру призову повністю правомірною.

Тим часом військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, не мають можливості легально влаштуватися на роботу в тилу. Відомості про будь-яке офіційне працевлаштування автоматично надходять до державних баз даних, тож порушника негайно знайдуть та затримають.