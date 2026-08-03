Льготы на обучение для участников боевых действий и их детей: что гарантирует государство

Военные на задании, удостоверение УБД. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Участники боевых действий и их дети могут рассчитывать на государственную поддержку при получении профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Речь идет об оплате обучения, социальных стипендиях, льготных кредитах и других видах помощи. Кроме того, такие люди имеют преимущество при зачислении на свободные бюджетные места.

Об этом 1 августа сообщил Донецкий областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Какие льготы могут получить участники боевых действий

Государство предоставляет участникам боевых действий и их детям целевую поддержку для обучения в государственных и муниципальных учебных заведениях.

Такая помощь может включать:

полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного или местного бюджета;

льготный кредит на образование;

социальную стипендию;

бесплатные учебники;

бесплатный доступ к интернету и учебным базам данных;

проживание в общежитии без оплаты.

При поступлении необходимо сообщить приемной комиссии о праве на льготы и подать документы, подтверждающие это право, если их нет в государственных реестрах. Те, кто не попал на бюджет сразу, могут получить свободное бюджетное место позже. При таком переводе льготники имеют приоритет.

Также можно оформить льготный кредит на обучение сроком на 15 лет. Кредит предоставят под 3% годовых. Погасить его можно будет досрочно. От уплаты кредита и процентов могут освободить людей с инвалидностью I группы или тех, кто после обучения будет работать по специальности в государственном учреждении в сельской местности.

Кроме того, государство предусмотрело скидки на погашение кредита для родителей. Если есть один ребенок, заемщик выплачивает только основную сумму без процентов. При наличии двух детей необходимо вернуть 75% кредита, а если детей трое или более — 50%.

Те, кто учится на бюджете, но не получает академическую стипендию из-за недостаточного рейтингового балла, могут оформить социальную стипендию. Для этого нужно подать заявление в администрацию учебного заведения и приложить копию удостоверения участника боевых действий.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП сообщал, что семьи погибших военных могут получить от государства 15 миллионов гривен. Если имеется распоряжение военнослужащего, средства выплатят в соответствии с этим документом. В случае отсутствия завещания сумму разделят поровну между ближайшими родственниками.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП объяснял, как встать на воинский учет юношам 2009 года рождения. До 31 июля услуга была доступна в приложении "Резерв+". Сейчас же онлайн-процедуры уже нет — нужно лично обращаться в ТЦК и СП.