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Главная Мобилизация Выплата 15 миллионов гривен за погибшего военнослужащего: кто может получить

Выплата 15 миллионов гривен за погибшего военнослужащего: кто может получить

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 06:35
Как государство распределяет единовременную помощь семьям погибших защитников в 2026 году
Деньги на фоне военной формы, украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Новини.LIVE, Генштаб ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Семьи погибших военнослужащих получают от государства 15 миллионов гривен в качестве единовременной помощи. Если военнослужащий при жизни оставил личное распоряжение, деньги выплачиваются именно на основании этого документа. В то же время закон защищает права несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных родственников: родителей, супруги или супруга.

Об этом 1 августа сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Кто получает средства без распоряжения и когда выплату отменяют

​Если военнослужащий не оставил письменного распоряжения, всю сумму делят поровну между супругой или супругом, детьми и родителями. Право на долю также имеют внуки и гражданские супруги, если факт совместного проживания подтвердил суд.

Выплату не начисляют, если смерть наступила в результате самоубийства, алкоголя, наркотиков или умышленных преступлений.

"На практике больше всего споров возникает по поводу определения круга получателей, распределения средств, неточностей в документах или разной трактовки причин гибели. В таких случаях окончательное решение часто принимается судом", — отметили в региональном военкомате.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что в Украине обновят сухие пайки для военных. В опросе о самых любимых блюдах, которое провели в приложении "Армия+", приняли участие более 60 тысяч защитников. Больше всего бойцы любят борщ и гречневую кашу.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что до 31 июля юноши 2009 года рождения могли встать на воинский учет дистанционно. Услуга была доступна в приложении "Армия+". Тем, кто упустил эту возможность, необходимо обратиться в ТЦК и СП.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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