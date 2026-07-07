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Главная Мобилизация Лиц, исключенных с воинского учета по возрасту, возвращают: кого касаются новые правила

Лиц, исключенных с воинского учета по возрасту, возвращают: кого касаются новые правила

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 15:25
Лиц, снятых с воинского учета по возрасту, возвращают на службу: кого касаются новые правила
Сотрудники ТЦК, занимающиеся военным учетом граждан. Фото: Винницкий ТЦК

По достижении предельного возраста пребывания в запасе гражданина, как правило, исключают с воинского учета. Ранее исключение происходило в 45 лет, сейчас же этот возраст увеличен до 60 лет. Те граждане, которые ранее были исключены из воинского учета, но пока не достигли 60-летнего возраста, должны быть возвращены на учет.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и предельный возраст пребывания в запасе

Военный учет в Украине касается прежде всего мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Также на учете могут находиться и некоторые женщины, в частности, медики и фармацевты.

Снятие с воинского учета происходит по нескольким причинам. По достижении предельного возраста гражданин должен быть исключен с учета.

Сейчас предельный возраст пребывания в запасе и на учете для украинских мужчин составляет 60 лет. До достижения 60-летнего возраста гражданина могут исключить из учета по другой причине, по состоянию здоровья.

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Кого из исключенных законно вернули на учет и почему

К юристам обратился гражданин, которому исполнилось 58 лет. Он рассказал, что 13 лет назад был исключен с воинского учета после достижения действовавшего тогда предельного возраста пребывания в запасе (45 лет).

Мужчина поинтересовался, может ли он сейчас состоять на учете, учитывая, что возрастные рамки военного учета были изменены. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "С высокой вероятностью вас восстановили на воинском учете, и у вас есть статус военнообязанного".

Дерий объяснил, почему так могло произойти: "К сожалению, даже Верховный Суд указывает, что изменения в законодательстве относительно предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе распространяются на лиц, которые на момент вступления таких изменений в силу не достигли нового предельного возраста, независимо от факта их предыдущего исключения из воинского учета. В связи с повышением предельного возраста пребывания в запасе до 60 лет такие лица считаются восстановленными в запасе и подлежат воинскому учету".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как гражданину, ранее исключенному из воинского учета, внести информацию об исключении в реестр "Оберіг".

Если гражданин был исключен с воинского учета еще до изменений в военном законодательстве, информации о его снятии может не оказаться в реестре "Оберіг". Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужно ли гражданину, исключенному из воинского учета, ежегодно проходить военно-врачебную комиссию.

Если гражданина сняли с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном воинско-учетном документе.

военный учет ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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