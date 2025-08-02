Новые правила воинского учета в Украине — какие изменения внес Кабмин

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: facebook.com/zt.otck

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок ведения воинского учета. Кроме того, изменились и правила призыва на военную службу и положения ТЦК.

Об изменениях сообщает "Судебно-юридическая газета. ".

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Постановление №916 упрощает порядок вручения повесток для призыва. Теперь их разрешено не только передавать лично под подпись, но и отправлять по почте. Если адресат проигнорирует такую повестку, ему грозит не только административная ответственность и штраф, но и уголовная ответственность за уклонение от призыва — с внесением в розыск не только через систему "Резерв+", но и через правоохранительные органы.

Изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабмина №1487

Отныне районные и городские территориальные центры комплектования (ТЦК) должны автоматически вносить в Реестр "Оберіг" информацию о призывниках, достигших 25-летнего возраста. Это будет происходить без их вызова в ТЦК. В течение 30 дней таким лицам будет автоматически присвоено звание "солдат (матрос) запаса" и они будут переведены во вторую категорию запаса.

Также согласно Положению о ТЦК, утвержденному постановлением Кабмина от 23 февраля 2022 года №154, руководитель районного ТЦК теперь уполномочен присваивать воинское звание "солдат (матрос) запаса" при постановке на учет лиц, которые не проходили военную службу или базовую военную подготовку, или были лишены званий по решению суда или во время службы.

Кроме того, из Порядка изъята норма, по которой взятие на воинский учет граждан с временно оккупированных территорий происходило только после регистрации их как внутренне перемещенных лиц. Теперь их могут ставить на воинский учет сразу после обращения в ТЦК, органы СБУ или разведки по фактическому месту жительства.

Изменения в абзаце 2 пункта 23

До изменений в абзаце было указано, что призывники, военнообязанные и резервисты, которые не обновили свои персональные данные в Едином государственном реестре, должны в течение семи дней с момента внесения изменений лично явиться в соответствующий районный (городской) ТЦК, орган СБУ или подразделение разведывательного органа, осуществляющего воинский учет в пределах соответствующей административно-территориальной единицы. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины и военно-учетные документы — для постановки на учет, снятия с него или внесения изменений в учетные данные.

После внесения изменений абзац имеет следующий вид: "Граждане, которые подлежат постановке на воинский учет и не могут осуществить электронную идентификацию в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, обязаны лично прибыть в соответствующий ТЦК для постановки на воинский учет".

В то же время сохраняется абзац 1 п. 23, согласно которому призывники, военнообязанные и резервисты в случае изменения места жительства или других персональных данных обязаны в 7-дневный срок уведомить об этом орган, где они состоят на воинском учете. Это касается также случаев, предусмотренных постановлением №265 "Некоторые вопросы декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин" — в частности через ЦНАП или с помощью информационно-коммуникационных систем.

Отменена обязанность исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов ежегодно до 1 декабря подавать в районные (городские) ТЦК списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам. Такая же обязанность отменена для государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — они также больше не должны подавать соответствующие списки ежегодно до 1 декабря.

Согласно пункту 37, списки воинского учета формируются в виде дела и хранятся вместе с копиями военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов. В пункте 38 уточняется, что отдельно должны храниться копии документов граждан, снятых с воинского учета в районных (городских) ТЦК, органах СБУ или соответствующих разведывательных подразделениях, за исключением тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Также предусмотрено, что снятие граждан с персонально-первичного и персонального воинского учета возможно только после того, как они будут сняты с учета в районном (городском) ТЦК, органах СБУ или соответствующих разведывательных структурах.

Изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу, утвержденный постановлением Кабмина №560

Пункт 30-2, который определяет порядок формирования и отправки повесток через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, претерпел изменения — из него исключено слово "централизованно". Аналогичное уточнение внесено в положение о печати повесток, сформированных через реестр "Оберіг", — теперь речь идет просто об их печати и отправке по почте, без упоминания о централизованности этого процесса.

Также обновлен пункт 88, регламентирующий порядок вручения "боевых" повесток. Отныне в нем указано, что на основе результатов медосмотра и, при необходимости, профессионально-психологического отбора, резервистам и военнообязанным, подлежащим призыву по мобилизации, повестка о призыве и направлении на службу вручается лично под подпись или направляется заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу фактического проживания.

Таким образом, во-первых, даже если лицо лично не подписывало повестку, а получило ее через "Укрпочту", ему все равно может грозить уголовная ответственность. Напомним, что в случае отказа резервиста или военнообязанного от получения такой повестки или невыполнения требований о прибытии к определенному в повестке месту и времени для отправки в воинскую часть, предусмотрена ответственность согласно Уголовному кодексу.

Во-вторых, правительство уточнило, что проведение медосмотра и профессионально-психологического отбора является основанием для вручения повестки "в случае необходимости". Что именно подразумевается под этой формулировкой, резервисты и военнообязанные, вероятно, узнают уже на практике.

Постановка на учет женщин-медиков и фармацевтов

Обновленный пункт 50 предусматривает, что заведения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые готовят женщин по медицинским или фармацевтическим специальностям, в течение 7 дней после завершения обучения должны направить списки выпускниц в районные (городские) ТЦК по месту задекларированного или зарегистрированного проживания. Это можно сделать заказным письмом или на официальный электронный адрес ТЦК.

На основании этой информации ТЦК вносят данные о женщинах в реестр "Оберіг" как о военнообязанных с указанием военно-учетной специальности — без определения степени пригодности к службе. В то же время такие женщины обязаны в течение 60 дней после получения образования прибыть в ТЦК для прохождения медицинского осмотра.

Ранее учебные заведения присылали списки за два месяца до завершения обучения, а постановка на учет происходила только после медицинского осмотра, внесения данных в реестр и оформления военного билета.

Также из "Правил воинского учета" исключен пункт 10-1, который обязывал призывников и резервистов становиться на учет в новом ТЦК в случае изменения места жительства, регистрации как ВПЛ или возвращения из-за границы. Отныне эти требования не действуют.

Цифровизация передачи списков личного состава

В новой редакции пунктов 97 и 98 Порядка предусмотрено, что теперь поименные списки для направления резервистов и военнообязанных в воинские части могут формироваться с помощью Реестра "Оберіг" и направляться средствами электронного документооборота. Список, подписанный КЭП руководителя ТЦК, передается в воинскую часть, а распечатанный экземпляр с QR-кодом, военно-учетными документами, учетно-служебными карточками, личными делами и медицинскими заключениями получает старший военной команды. Он несет ответственность за личный состав с момента принятия его в подчинение до передачи в воинскую часть или областной ТЦК.

После приема команды, воинская часть или областной ТЦК удостоверяет в поименном списке принятия (или отказ), подписывает его и скрепляет печатью. Этот экземпляр возвращается старшему команды. Ответственность за личный состав после этого несет воинская часть. Командир части не позднее следующего дня направляет в ТЦК выписку из приказа о зачислении лиц в списки и отмеченный поименный список с КЭП. ТЦК вносит эти данные в Реестр "Оберіг" в течение суток.

В случае индивидуального отправления резервиста или военнообязанного, документы также направляются электронной системой в воинскую часть. Человеку выдается распечатанный список с QR-кодом и все сопроводительные документы. Принятие или отказ фиксируется в поименном списке, который возвращается в ТЦК вместе с выпиской из приказа. В случае отказа в принятии, командир воинской части указывает причину, подписывает список и скрепляет его печатью.

Руководитель ТЦК, который организует индивидуальное отправление лица, несет за это ответственность.

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