Как получить временную защиту в Литве мужчинам из Украины

Проверка документов на границе и электронный ВОД. Фото: коллаж Новини.LIVE

Правительство Литвы ужесточило правила предоставления убежища для украинцев, поэтому теперь военнообязанные должны подтвердить, что у них есть легальный выезд или освобождение от службы. Те, кто получил убежище до начала августа 2026 года, сохранят свой статус, общий срок действия разрешений продлен до марта 2028 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LRT.

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Продление защиты и новые ограничения в Литве

Кабинет министров Литвы 7 октября принял решение о миграционной политике в отношении граждан Украины, спасающихся от войны. С одной стороны, страна официально продлила общую программу поддержки беженцев. Срок действия временной защиты продлили сразу на год, и он будет действовать до 4 марта 2028 года.

Соответственно, разрешения на временное проживание будут выдаваться или продлеваться с привязкой к этой новой дате. С другой стороны, как сообщает издание LRT, власти утвердили существенные изменения в правилах легализации, введя дополнительное требование для отдельной категории заявителей.

Жесткий фильтр для военнообязанных

Кардинальные изменения коснулись мужчин призывного возраста. Отныне наличие украинского паспорта и статуса беженца от войны не является достаточным основанием для автоматического получения убежища.

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Литовские власти будут требовать от лиц, подлежащих военной службе в Украине, доказательств её прохождения или подтверждения законных причин для освобождения от службы. Без предоставления таких данных заявитель физически не сможет претендовать на легальный статус по обновлённой процедуре.

Какие доказательства требует литовское МВД

Достаточным подтверждением будет считаться обычный штамп в паспорте о пересечении границы или другие официальные документы, фиксирующие законный выезд за пределы Украины. Кроме того, миграционные службы будут принимать документы, непосредственно свидетельствующие о выполнении воинской обязанности, либо официальные справки о законном увольнении со службы в армии.

Кого не коснутся миграционные нововведения

Новая норма о подтверждении военного статуса вообще не будет применяться к гражданам, которым была предоставлена временная защита в любой стране Европейского Союза до 4 августа 2026 года, если они сохраняли её без перерывов.

Еще одно исключение будет действовать для лиц, которые успели подать документы на получение литовского убежища до 4 августа, однако по состоянию на тот день их дела еще находились на стадии рассмотрения и решение не было принято.

Новини.LIVE также поясняли, что игнорирование воинского учета в период чрезвычайного положения влечет за собой штраф до 25 500 гривен, а полиция имеет право принудительно доставлять нарушителей в ТЦК. При этом уплата штрафа не отменяет обязанности встать на учет.

Также не всем мужчинам категорически запрещено покидать пределы Украины. Право на беспрепятственный выезд за границу имеют военнообязанные, признанные временно негодными к службе на срок до шести месяцев, а также мужчины с любой группой инвалидности. Последние могут пересекать границу без ограничения по количеству поездок, если предъявят справку МСЭК или пенсионное удостоверение с указанием группы и причины инвалидности.