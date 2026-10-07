Як отримати тимчасовий захист у Литві чоловікам з України

Перевірка документів на кордоні і електронний ВОД. Фото: колаж Новини.LIVE

Уряд Литви посилив правила прихистку для українців, тож тепер військовозобов'язані мають підтвердити, що в них легальний виїзд або є звільнення від служби. Ті, хто отримав захист до початку серпня 2026 року, збережуть свій статус, загальний термін дії посвідок продовжено до березня 2028 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на LRT.

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Продовження захисту та нові обмеження в Литві

Кабінет міністрів Литви 7 жовтня ухвалив рішення щодо міграційної політики стосовно громадян України, які рятуються від війни. З одного боку, країна офіційно продовжила загальну програму підтримки біженців. Термін дії тимчасового захисту подовжили одразу на рік, і він діятиме до 4 березня 2028 року.

Відповідно, дозволи на тимчасове проживання видаватимуть або оновлюватимуть із прив'язкою до цієї нової дати. З іншого боку, як повідомляє видання LRT, влада затвердила суттєві зміни до правил легалізації, запровадивши додаткову вимогу для окремої категорії заявників.

Жорсткий фільтр для військовозобов'язаних

Кардинальні зміни торкнулися чоловіків призовного віку. Відтепер наявність українського паспорта та статусу втікача від війни не є достатньою підставою для автоматичного отримання прихистку.

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Литовська влада вимагатиме від осіб, які підлягають військовому обов'язку в Україні, доказів його виконання або ж підтвердження законних причин для звільнення від служби. Без надання таких даних заявник фізично не зможе претендувати на легальний статус за оновленою процедурою.

Які докази вимагає литовське МВС

Достатнім підтвердженням вважатиметься звичайний штамп у паспорті про перетин кордону або інші офіційні папери, що фіксують законний виїзд за межі України. Крім того, міграційники прийматимуть документи, які безпосередньо свідчать про виконання військового обов'язку, або ж офіційні довідки про легальне звільнення від служби в армії.

Кого оминуть міграційні нововведення

Нова норма про підтвердження військового статусу взагалі не застосовуватиметься до громадян, яким тимчасовий захист надали у будь-якій державі Європейського Союзу до 4 серпня 2026 року, якщо вони зберігали його без перерв.

Ще один виняток діятиме для осіб, які встигли подати документи на отримання литовського прихистку до 4 серпня, проте станом на той день їхні справи ще перебували на стадії розгляду і рішення не було ухвалене.

Новини.LIVE також пояснювали, що ігнорування військового обліку під час особливого періоду тягне за собою штраф до 25 500 гривень, а поліція має право примусово доправляти порушників до ТЦК. При цьому сплата стягнення не скасовує обов'язку стати на облік.

Також не всім чоловікам категорично заборонено покидати межі України. Право на безперешкодний виїзд за кордон мають військовозобов'язані, визнані тимчасово непридатними до служби на строк до шести місяців, а також чоловіки з будь-якою групою інвалідності. Останні можуть перетинати кордон без обмеження за кількістю поїздок, якщо пред'являть довідку МСЕК або пенсійне посвідчення із зазначенням групи та причини інвалідності.