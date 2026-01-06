Видео
Главная Мобилизация Люди не роботы — капитан Третьего армейского о причинах СОЧ

Люди не роботы — капитан Третьего армейского о причинах СОЧ

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 01:30
Бойцы идут в СОЧ не из-за трусости — Самойленко объяснил основную причину
Капитан ВСУ Виталий Самойленко. Фото: Кадр из видео

Бойцы ВСУ уходят в самоволку не из-за трусости, а из-за истощения. Главный триггер самовольного оставления части (СОЧ) — это банальная нехватка людей, из-за которой невозможно провести нормальные ротации.

Такую оценку дал начальник ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко (позывной "Бочка") в эфире телеканала Новини.LIVE.

Читайте также:

Психология усталости как причина СОЧ

Офицер признал: фронт приходится держать без пауз. Когда людей не хватает, нагрузка на тех, кто остался, становится критической. Самойленко объяснил, что постоянное пребывание на "нуле" без отдыха ломает даже сильных.

Но дело не только в физической усталости. Военный отметил провал в коммуникации. Часто бойцам не хватает нормальной работы с людьми: идеологической поддержки, разговоров с психологами и, что самое важное, — обратной связи от командиров.

По мнению Самойленко, бороться с СОЧ надо не только наказаниями. Государство должно оставить "двери открытыми". Если боец ошибся, сорвался, но готов исправить ситуацию — он должен иметь шанс вернуться в строй и выполнять свои обязанности дальше.

Напомним, ранее мы писали о том, что процесс возвращения военных из СОЧ изменился. Теперь рекомендательное письмо будет рассматривать командир воинской части.

Также мы рассказывали о том, что Максим Жорин призвал изменить механизм перевода военных. Он отметил, что такой процесс должен стать проще.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
