Бійці йдуть у СЗЧ не через боягузтво — Самойленко пояснив основну причину

Капітан ЗСУ Віталій Самойленко. Фото: Кадр з відео

Бійці ЗСУ йдуть у самоволку не через боягузтво, а через виснаження. Головний тригер самовільного залишення частини (СЗЧ) — це банальний брак людей, через який неможливо провести нормальні ротації.

Таку оцінку дав начальник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко (позивний "Бочка") в етері телеканалу Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Психологія втоми як причина СЗЧ

Офіцер визнав: фронт доводиться тримати без пауз. Коли людей не вистачає, навантаження на тих, хто залишився, стає критичним. Самойленко пояснив, що постійне перебування на "нулі" без відпочинку ламає навіть сильних.

Але справа не тільки у фізичній втомі. Військовий наголосив на провалі в комунікації. Часто бійцям бракує нормальної роботи з людьми: ідеологічної підтримки, розмов із психологами та, що найважливіше, — зворотного зв'язку від командирів.

На думку Самойленка, боротися з СЗЧ треба не лише покараннями. Держава має залишити "двері відкритими". Якщо боєць помилився, зірвався, але готовий виправити ситуацію — він повинен мати шанс повернутися до строю і виконувати свої обов'язки далі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що процес повернення військових із СЗЧ змінився. Тепер рекомендаційний лист розглядатиме командир військової частини.

Також ми розповідали про те, що Максим Жорін закликав змінити механізм переведення військових. Він наголосив, що такий процес повинен стати простішим.