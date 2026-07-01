Лубинец: количество жалоб на мобилизацию выросло в 333 раза

Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2025 году количество жалоб на нарушение прав граждан во время мобилизации выросло в 333 раза по сравнению с началом полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, еще в 2023 году эта проблема приобрела системный характер.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил во время пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Жалобы на нарушение прав во время мобилизации

"Если в 2022 году я получил 18 обращений, то в 2025 году их количество выросло в 333 раза. То есть с каждым годом я наблюдал десятикратное увеличение количества обращений в нашу институцию именно по этому вопросу. То есть понятно, что мы столкнулись с системной проблемой", — говорит Лубинец.

По его словам, на тот момент все министры обороны, включая Михаила Федорова, были проинформированы о наличии системной проблемы. Кроме того, Офис омбудсмена неоднократно выступал с инициативой проведения внутренних закрытых совещаний, на которые приглашались представители высшего военного руководства именно по этому вопросу. Также Лубинец постоянно давал рекомендации о том, что нужно срочно сделать.

"К сожалению, на сегодняшний день я вынужден констатировать, что единственный механизм, который хоть как-то влияет на эту проблематику, — это публичность. И я принял решение в 2025 году максимально публично освещать эту проблематику", — говорит он.

По его словам, публично показывают лишь 1% от того, что находят. Кроме того, российская пропаганда подхватывает многое, но Офис омбудсмена не будет закрывать глаза на эти проблемы.

"На сегодняшний день я вижу, что ситуация, по крайней мере, меняется. В 2026 году мы увидели кардинально новый положительный отклик со стороны правоохранительных органов. На основании наших документов на сегодняшний день возбуждены десятки уголовных дел. Максимально оперативно действуют сотрудники ГБР, военная служба правопорядка, специализированная военная прокуратура. По отдельным материалам возбуждены уголовные дела СБУ и Нацполицией", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, в этом году правоохранители начали отрабатывать все поступающие к ним материалы.

Как писали Новини.LIVE, Лубинец сообщил, что в ходе проверок в Закарпатской и Николаевской областях были зафиксированы нарушения прав граждан в ходе мобилизационных мероприятий. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела, а отдельным сотрудникам ТЦК уже объявили подозрения.

Кроме того, Лубинец отметил, что нынешняя модель мобилизации в Украине фактически приобрела черты так называемой "палочной системы". Он подчеркнул, что ключевым критерием стало количество мобилизованных лиц, тогда как состояние их здоровья и годность к службе отходят на второй план.