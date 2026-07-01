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Главная Мобилизация Лубинец раскритиковал мобилизацию: заявил о призыве тяжелобольных людей

Лубинец раскритиковал мобилизацию: заявил о призыве тяжелобольных людей

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 12:10
Мобилизация в Украине — Лубинец заявил о проблемах
Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что действующая система мобилизации в Украине фактически превратилась в "палочную систему". По его словам, сейчас главным показателем является количество мобилизованных, а не их состояние здоровья или годность к военной службе.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал, отвечая на вопрос корреспондентки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Мобилизация тяжелобольных мужчин

Лубинец заявил, что действующая модель мобилизации является провальной с точки зрения государственной политики, ведь она приводит к случаям призыва людей с серьезными заболеваниями, которые не могут эффективно выполнять военные задачи.

Он привел несколько случаев, которые, по его словам, были зафиксированы в последние дни. В частности, речь идет о мобилизованном 3 июня мужчине с сахарным диабетом второго типа, гипертонической болезнью, ожирением и другими диагнозами. Уже через несколько дней после направления на полигон он попал в больницу с гипертоническим кризом. При этом, как отметил Лубинец, в документах этот человек был признан здоровым.

Другой пример — мобилизованный с тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ, сифилисом и гепатитами B и C. По словам омбудсмена, этот человек находился на полигоне и даже выполнял наряд на кухне. В то же время в медицинских документах также было зафиксировано заключение ВЛК о полной годности.

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"Это не единичные случаи, когда мы видим на службе людей, которых нельзя мобилизовывать. Однако никто не хочет отходить от эффективности этой «системы кнута» и подумать о другой мотивации для граждан Украины, которые хотели бы присоединиться к Силам обороны", — сказал омбудсмен.

Критика системы мобилизации

Он также подчеркнул, что Минобороны не обеспечило надлежащего запуска реформы системы мобилизации, несмотря на многочисленные обращения и рекомендации.

По словам Дмитрия Лубинца, он еще 13 мая официально обращался в министерство с требованием создать рабочую группу для разработки изменений в системе мобилизации. Однако на сегодняшний день такая рабочая группа так и не была сформирована.

"Если мы будем демонстрировать реформу мобилизации исключительно на слайдах, не имеющих никакого отношения к реальности, то любая реформа так и останется лишь красивым названием и не приведет к каким-либо положительным изменениям в нашем обществе", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Как писали Новини.LIVE, ранее Александр Сырский назвал условие для демобилизации. По его словам, необходимо просчитать все возможные риски.

Также мы сообщали, кто из мужчин не подлежит призыву в июле. Заключение ВВК о временной негодности не освобождает от мобилизации на постоянной основе.

болезнь мобилизация Дмитрий Лубинец
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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