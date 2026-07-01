Лубинец прокомментировал нарушения правил мобилизации в регионах

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в ходе мониторинговых визитов в Закарпатскую и Николаевскую области были выявлены нарушения прав граждан в процессе мобилизации. По результатам проверок правоохранительные органы возбудили уголовные дела. Некоторым сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки уже сообщили о подозрении.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 1 июля.

Лубинец о нарушениях правил мобилизации в Украине

По словам омбудсмена, во время мониторингового визита в Закарпатье представители его Офиса выявили 28 человек, чье право на свободу передвижения было ограничено без каких-либо законных оснований. У них изъяли мобильные телефоны и личные вещи, а один из мужчин находился там уже 50 дней.

"Мы увидели 28 человек, у которых без каких-либо юридических оснований было ограничено право на передвижение. У них забрали все мобильные телефоны, личные вещи. Один человек находился там 50 дней. При этом у большинства мы обнаружили, даже на первый взгляд, проблемы со здоровьем. Мы четко осознали, что этих людей держат точно не для того, чтобы их мобилизовать. Их невозможно мобилизовать по состоянию здоровья", — сказал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что после выявления этих фактов было принято решение срочно вызвать правоохранительные органы и инициировать возбуждение уголовных дел. По его словам, на сегодняшний день трем сотрудникам Закарпатского областного ТЦК и СП уже сообщено о подозрении, и в настоящее время они находятся в СИЗО.

Отдельно Лубинец рассказал о случае, который назвал одним из самых позорных. Во время проверки представители Офиса омбудсмена обнаружили демобилизованного военнослужащего, который участвовал в боях за Бахмут и имел удостоверение ветерана. Несмотря на это, по словам омбудсмена, сотрудники ТЦК и СП физически задержали мужчину и не отпускали его.

"В Закарпатье самым позорным является то, что мы обнаружили парня, который был демобилизован, воевал, прошел Бахмут и имел при себе удостоверение ветерана. Даже это не помешало сотрудникам ТЦК и СП физически задержать его и затем никуда не отпускать", — подчеркнул он.

По словам Лубинца, подобные случаи были зафиксированы и в Николаевской области. Он сообщил, что в Офис омбудсмена поступила информация о гражданине Украины, которого задержали и жестоко избили. После этого представители Офиса провели мониторинговый визит, по результатам которого также возбудили несколько уголовных дел, а одному из сотрудников Николаевского областного ТЦК и СП уже сообщили о подозрении.

В ходе проверки, по словам омбудсмена, представители его Офиса обнаружили мужчину, который находился в помещении Николаевского областного ТЦК и СП уже 18 суток. После изучения документов выяснилось, что он уже является действующим военнослужащим и должен был находиться в своей воинской части.

"Когда мы начали просматривать документы, выяснилось, что этот человек уже является действующим военнослужащим. На наш вопрос, как он может до сих пор находиться в этом помещении, а не отбыть по распоряжению своей воинской части, мы получили ответ, что ждали, пока у него срастутся ребра, сломанные во время мобилизации, и только после этого планировали отправить его в воинскую часть. И это при том, что на руках уже были документы ВЛК, согласно которым он был полностью здоров и годен к прохождению военной службы", — рассказал Лубинец.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Лубинец заявил, что действующая система мобилизации в Украине фактически работает как "палочная система", где ключевым показателем является количество, а не состояние здоровья призывников. По его словам, это приводит к случаям мобилизации людей с тяжелыми заболеваниями, которые не могут выполнять военные задачи.

Новини.LIVE также писали, что Дмитрий Лубинец сообщил, что в Кривом Роге мобилизованного отца-одиночки, который сам воспитывает пятилетнюю дочь, уже уволили со службы, и он находится дома с ребенком. По его словам, ТЦК дважды отказывал мужчине в оформлении отсрочки, несмотря на наличие судебного решения о проживании ребенка с отцом. Лубинец отметил, что после проверки документов было установлено нарушение прав военнообязанного.