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Главная Мобилизация Лубинец заявил, что право обжаловать решение ВЛК в Украине фактически не работает

Лубинец заявил, что право обжаловать решение ВЛК в Украине фактически не работает

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 17:54
Лубинец заявил, что обжаловать решение ВЛК в Украине практически невозможно
Дмитрий Лубинец. Коллаж: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине право на обжалование решения военно-врачебной комиссии фактически не работает.

Об этом Лубинец рассказал в интервью Новини.LIVE.

Почему обжаловать решение ВЛК в Украине практически невозможно

По словам омбудсмена, военнообязанные не имеют реальной возможности оперативно пересмотреть заключение ВЛК после мобилизации.

"Теоретически это работает, фактически — нет. Нет возможности обжаловать решение ВЛК, если тебя сразу признали годным или ограниченно годным. Человек не может сразу воспользоваться правом обжалования на уровне областной или центральной ВЛК", — сказал Лубинец.

Он привел пример обращения мужчины, у которого было серьезное заболевание, но после решения ВЛК он был мобилизован и направлен на полигон. Не выдержав нагрузки, военнослужащий покинул место службы и получил статус СОЧ.

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"Человек говорит: "Да, я сбежал". Юридически он уже в категории "непригодный к военной службе", но просит только об одном — пройти повторную ВЛК в присутствии сотрудников Офиса омбудсмена, чтобы подтвердить, что не может служить из-за болезни, а не из-за нежелания", — рассказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что такой человек уже не может самостоятельно обратиться к медикам или правоохранителям, ведь его сразу задержат из-за нахождения в розыске за самовольное оставление части. Кроме того, омбудсмен обратил внимание на еще одну проблему — отсутствие четкого механизма возвращения людей из СЗЧ в воинские части после урегулирования их статуса. По его словам, это также требует законодательных изменений.

Как сообщали Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Кировоградская и Хмельницкая области в настоящее время являются лидерами по показателям мобилизационных процессов. По его словам, именно в этих регионах удалось обеспечить более высокий уровень доверия граждан к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжаются дискуссии о необходимости изменения подходов к мобилизации. Дмитрий Лубинец заявил, что повысить доверие к мобилизационным процессам можно только через прозрачные правила, уважение к правам человека и надлежащие государственные гарантии для военнослужащих.

мобилизация ТЦК и СП СОЧ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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