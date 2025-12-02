Стоит ли самостоятельно инициировать прохождение ВВК — юрист объяснил нюанс с мобилизацией

Медобследование военнослужащего. Фото: УНИАН

Офицерам запаса, состоящим на воинском учете и не проходившим военно-врачебную комиссию ранее, не нужно самостоятельно инициировать ее прохождение. Обязанность прибыть на ВВК возникает только после официального вызова — повестки или направления от территориального центра комплектования.

Об этом юрист Юрий Айвазян сообщил в ответ на запрос военнообязанного, который уточнил, должен ли он сам обращаться в ТЦК для медицинского осмотра.

Реклама

Читайте также:

Надо ли офицерам запаса самостоятельно идти на ВВК

Мужчина рассказал юристу, что стоит на учете с 1993 года, имеет актуальные данные и не получал повесток, но при этом никогда не проходил ВВК.

Юрист напомнил, что требования по прибытию на медицинский осмотр прямо определены Постановлением Кабинета Министров №1487, которое регулирует организацию и ведение воинского учета.

Документ устанавливает, что призывники, военнообязанные и резервисты обязаны являться по вызову территориальных центров комплектования, органов СБУ или подразделений разведки в сроки, указанные в полученных документах. Речь идет о мобилизационных распоряжениях, повестках или распоряжениях, которые выдают ТЦК и другие уполномоченные структуры.

Именно эти документы являются основанием для прибытия на медицинский осмотр, оформления военно-учетных документов или определения назначения на особый период.

Кроме того, статья 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" подтверждает, что обязанность явиться в ТЦК возникает только после получения повестки. Закон прямо устанавливает, что граждане должны прибыть в указанные место и время именно по вызову территориального центра или соответствующих органов. Этот вызов может касаться постановки на воинский учет, уточнения назначения на особый период или направления для прохождения медицинского осмотра, но инициировать его самостоятельно граждане не обязаны.

Таким образом, юрист подчеркнул, что военнообязанным не нужно самостоятельно обращаться в ТЦК для прохождения ВВК. Прохождение комиссии происходит только после официального вызова, а обязанность явиться возникает исключительно после получения соответствующего документа.

Напомним, юрист объяснил сроки для военнослужащих по прохождению ВВК.

Также адвокат дал совет, что делать военным, которые имеют обострение болезни, а больничный вскоре закончится.