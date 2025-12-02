Відео
Краще дочекатися повістки — юрист пояснив нюанс із ВЛК

Краще дочекатися повістки — юрист пояснив нюанс із ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 12:20
Чи варто самостійно ініціювати проходження ВЛК — юрист пояснив нюанс з мобілізацією
Медобстеження військовослужбовця. Фото: УНІАН

Офіцерам запасу, які перебувають на військовому обліку та не проходили військово-лікарську комісію раніше, не потрібно самостійно ініціювати її проходження. Обов’язок прибути на ВЛК виникає лише після офіційного виклику — повістки або направлення від територіального центру комплектування.

Про це юрист Юрій Айвазян повідомив у відповідь на запит військовозобов’язаного, який уточнив, чи повинен він сам звертатися до ТЦК для медичного огляду.

Читайте також:

Чи треба офіцерам запасу самостійно іти на ВЛК

Чоловік розповів юристу, що стоїть на обліку з 1993 року, має актуальні дані та не отримував повісток, але при цьому ніколи не проходив ВЛК.

Юрист нагадав, що вимоги щодо прибуття на медичний огляд прямо визначені Постановою Кабінету Міністрів №1487, яка регулює організацію та ведення військового обліку.

Документ встановлює, що призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані з’являтися за викликом територіальних центрів комплектування, органів СБУ чи підрозділів розвідки у строки, зазначені в отриманих документах. Йдеться про мобілізаційні розпорядження, повістки чи розпорядження, які видають ТЦК та інші уповноважені структури.

Саме ці документи є підставою для прибуття на медичний огляд, оформлення військово-облікових документів або визначення призначення на особливий період.

Крім того, стаття 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" підтверджує, що обов’язок з’явитися до ТЦК виникає лише після отримання повістки. Закон прямо встановлює, що громадяни мають прибути у зазначені місце та час саме за викликом територіального центру або відповідних органів. Цей виклик може стосуватися взяття на військовий облік, уточнення призначення на особливий період або направлення для проходження медичного огляду, але ініціювати його самостійно громадяни не зобов’язані.

Таким чином, юрист підкреслив, що військовозобов’язаним не потрібно самостійно звертатися до ТЦК для проходження ВЛК. Проходження комісії відбувається лише після офіційного виклику, а обов’язок з’явитися виникає виключно після отримання відповідного документа.

Нагадаємо, юрист пояснив терміни для військовослужбовців щодо проходження ВЛК.

Також адвокат дав пораду, що робити військовим, які мають загострення хвороби, а лікарняний незабаром закінчиться. 

мобілізація повістки ВЛК офіцери запасу бойова повістка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
