Мужчина в военной форме разговаривает с гражданским. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК на СП

В Украине необходимо изменить подход к мобилизации и четко распределить ответственность между государственными органами. В настоящее время значительная часть работы возложена на военное командование, хотя организовывать этот процесс должны правительство и правоохранительные органы. Без таких изменений реформа мобилизации не принесет ожидаемых результатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление военного эксперта, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, в эфире "24 Канала".

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Ответственность за мобилизацию

По словам Игоря Романенко, несмотря на длительные разговоры о реформе мобилизации, принципиальных изменений до сих пор не произошло. Значительную часть ответственности за комплектование войск фактически возложили на командование Сухопутных войск. Генерал считает, что эти функции нужно разделить между государственными структурами.

"Мобилизация — это задача государства, а не отдельного рода Вооруженных сил. Ответственность за организацию процесса в первую очередь должны нести правительство и соответствующие гражданские государственные органы", — подчеркнул Игорь Романенко.

Он пояснил, что военное командование должно сосредоточиться на подготовке личного состава и обороне. А проверять нарушения законодательства должны уполномоченные правоохранительные органы.

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Мобилизация требует изменений

Игорь Романенко также раскритиковал подход к проверке бронюваний. По его словам, государство сосредотачивается преимущественно на гражданах, которые уже находятся на воинском учете, тогда как проблема уклонения от мобилизации требует более широкой работы. Эксперт считает, что необходимо пересмотреть ответственность за нарушение мобилизационного законодательства. По его мнению, действующие механизмы не обеспечивают достаточной мотивации для выполнения воинского долга.

"Сейчас законодательство таково, что лучше сесть в тюрьму, чем пойти в Вооруженные силы. И пока это не изменится, сдвигов в мобилизации не будет", — заявил Игорь Романенко.

Генерал предостерег от дальнейших проволочек с реформой. Он предположил, что Россия может провести частичную мобилизацию и привлечь дополнительные силы к наступательным действиям. В таком случае Украине придется реагировать на увеличение численности российских войск, а не готовиться к этому заранее.

Новини.LIVE писали, что в Харькове суд отказался отменить мобилизацию инженера, которого призвали во время переоформления бронирования. Работодатель аннулировал предыдущую бронь 27 февраля, а 2 марта мужчину мобилизовали. Новую бронь предприятие не успело оформить. Суд установил, что заявка на бронь, которая еще находится на рассмотрении, не защищает от призыва.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 10 сентября в приложении "Резерв+" заработала функция оформления отсрочек для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования. Воспользоваться услугой могут только те, кто соответствует установленным законодательством требованиям. Заявку можно подать онлайн без личного обращения в ТЦК.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные с действующей бронью также могут получать повестки от ТЦК. Их могут вызвать для уточнения места проживания, семейного положения, образования или других учетных данных. Наличие повестки в "Резерв+" не означает автоматической отмены бронирования. В то же время забронированный работник должен выполнять законные требования по военному учету.