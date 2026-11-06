Чоловік у військовій формі спілкується з цивільним. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК на СП

В Україні необхідно змінити підхід до мобілізації та чітко розподілити відповідальність між державними органами. Нині значна частина роботи покладена на військове командування, хоча організовувати цей процес мають уряд і правоохоронці. Без таких змін реформа мобілізації не принесе очікуваних результатів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву військового експерта, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, в ефірі 24 Каналу.

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Відповідальність за мобілізацію

За словами Ігоря Романенка, попри тривалі розмови про реформу мобілізації, принципових змін досі не відбулося. Значну частину відповідальності за комплектування війська фактично поклали на командування Сухопутних військ. Генерал вважає, що ці функції потрібно розділити між державними структурами.

"Мобілізація — це завдання держави, а не окремого виду Збройних сил. Відповідальність за організацію процесу насамперед повинні нести уряд і відповідні цивільні державні органи", — наголосив Ігор Романенко.

Він пояснив, що військове командування має зосередитися на підготовці особового складу та обороні. Натомість перевіряти порушення законодавства повинні уповноважені правоохоронні органи.

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Мобілізація потребує змін

Ігор Романенко також розкритикував підхід до перевірки бронювань. За його словами, держава зосереджується переважно на громадянах, які вже перебувають на військовому обліку, тоді як проблема ухилення від мобілізації потребує ширшої роботи. Експерт вважає, що потрібно переглянути відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства. На його думку, чинні механізми не забезпечують достатньої мотивації для виконання військового обов'язку.

"Зараз законодавство таке, що краще піти в тюрму, ніж у Збройні сили. І поки цього не змінити, зрушень у мобілізації не буде", — заявив Ігор Романенко.

Генерал застеріг від подальшого зволікання з реформою. Він припустив, що Росія може провести часткову мобілізацію та залучити додаткові сили до наступальних дій. У такому разі Україні доведеться реагувати на збільшення чисельності російського війська, а не готуватися до цього заздалегідь.

Новини.LIVE писали, що в Харкові суд відмовився скасувати мобілізацію інженера, якого призвали під час переоформлення бронювання. Роботодавець анулював попередню бронь 27 лютого, а 2 березня чоловіка мобілізували. Нове бронювання підприємство оформити не встигло. Суд встановив, що заявка на бронювання, яка ще перебуває на розгляді, не захищає від призову.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 10 вересня в застосунку "Резерв+" запрацювало оформлення відстрочок для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Скористатися послугою можуть лише ті, хто відповідає встановленим законодавством вимогам. Заявку можна подати онлайн без особистого звернення до ТЦК.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов'язані з чинним бронюванням також можуть отримувати повістки від ТЦК. Їх можуть викликати для уточнення місця проживання, сімейного стану, освіти чи інших облікових даних. Наявність повістки в "Резерв+" не означає автоматичного скасування бронювання. Водночас заброньований працівник повинен виконувати законні вимоги щодо військового обліку.