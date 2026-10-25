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Главная Мобилизация Маск раскритиковал подход к мобилизации в Украине

Маск раскритиковал подход к мобилизации в Украине

Ua ru
25 октября 2026 04:30
Маск высказался по поводу принудительной мобилизации в Украине Gonzalo Fuentes/reuters.com
Американский миллиардер Илон Маск. Фото:Gonzalo Fuentes/reuters.com

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что представители украинской элиты обогащаются за счет миллиардов долларов помощи от западных партнеров. Обычные же граждане, по его словам, становятся жертвами принудительной мобилизации и попадают на передовую.

Об этом со ссылкой на пост, который олигарх опубликовал в соцсети X в пятницу, 23 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Илон Маск раскритиковал мобилизацию в Украине
Скриншот сообщения x.com/elonmusk

Что думает Маск о мобилизации в Украине

Основатель компании SpaceX считает, что в Украине существует значительный разрыв между богачами и простыми людьми.

"Первые сказочно обогатились на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, тогда как детей вторых призывают в армию гибнуть в окопах", — написал Маск.

Кроме того, он обвинил представителей украинской власти в отмывании средств, отметив, что американскую помощь направляют не только на нужды армии, но и на финансирование политических кампаний в США.

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"Часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается обратно, пройдя через многочисленные "механизмы отмывания", на финансирование политических кампаний в Америке. Именно поэтому некоторые политики (американские, — Ред.) заботятся об Украине больше, чем об Америке", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, как наказывают военных за административные нарушения. Наиболее распространенным наказанием является штраф. Возможен и арест с содержанием в гауптвахте.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП писал, что поступить на службу на контрактной основе могут не только военнообязанные, но и те, кого уже мобилизовали. Служба по контракту имеет ряд преимуществ. Можно самостоятельно выбрать воинскую часть и специальность, получить льготы и гарантии от государства.

Илон Маск олигархи миллиардеры мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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