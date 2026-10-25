Американский миллиардер Илон Маск. Фото:Gonzalo Fuentes/reuters.com

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что представители украинской элиты обогащаются за счет миллиардов долларов помощи от западных партнеров. Обычные же граждане, по его словам, становятся жертвами принудительной мобилизации и попадают на передовую.

Об этом со ссылкой на пост, который олигарх опубликовал в соцсети X в пятницу, 23 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения x.com/elonmusk

Что думает Маск о мобилизации в Украине

Основатель компании SpaceX считает, что в Украине существует значительный разрыв между богачами и простыми людьми.

"Первые сказочно обогатились на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, тогда как детей вторых призывают в армию гибнуть в окопах", — написал Маск.

Кроме того, он обвинил представителей украинской власти в отмывании средств, отметив, что американскую помощь направляют не только на нужды армии, но и на финансирование политических кампаний в США.

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"Часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается обратно, пройдя через многочисленные "механизмы отмывания", на финансирование политических кампаний в Америке. Именно поэтому некоторые политики (американские, — Ред.) заботятся об Украине больше, чем об Америке", — говорится в сообщении.

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