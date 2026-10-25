Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Маск розкритикував підхід до мобілізації в Україні

Маск розкритикував підхід до мобілізації в Україні

Ua ru
25 жовтня 2026 04:30
Маск висловився про примусову мобілізацію в Україні Gonzalo Fuentes/reuters.com
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes/reuters.com

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що представники української еліти збагачуються на мільярдах доларів допомоги від західних партнерів. Звичайні ж громадяни, за його словами, стають жертвами примусової мобілізацїі та потрапляють на передову.

Про це з посиланням на допис, який олігарх оприлюднив у соцмережі X у п'ятницю, 23 жовтня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Ілон Маск розкритикував мобілізацію в Україні
Скриншот повідомлення x.com/elonmusk

Що думає Маск щодо мобілізації в Україні

Засновник компанії SpaceX, що в Україні є значний розрив між багатіями та простими людьми.

"Перші казково збагатилися на сотнях мільярдів, що надходять в Україну, тоді як дітей других призивають до армії гинути в окопах", — написав Маск.

Крім того, він звинуватив представників української влади у відмиванні коштів, зазначивши, що американську допомогу скеровують не лише на потреби війська, а на фінансування політичних кампаній у США

Читайте також:

"Частина цих грошей американських платників податків повертається назад, пройшовши через численні "механізми відмивання", на фінансування політичних кампаній в Америці. Саме тому деякі політики (американські, — Ред.) дбають про Україну більше, ніж про Америку", — йдеться в повідомленні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, як карають військових за адміністративні порушення. Найпоширенішим покаранням є штраф. Можливий і арешт з утриманням на гауптвахті.

Також Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП писав, що долучитися до війська на контрактній основі можуть не лише військовозобов'язані, а ті, кого вже мобілізували. Служба за контрактом має низку переваг. Можна самостійно обрати військову частину та фах, отримати пільги та гарантії від держави.

Ілон Маск олігархи мільярдери мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації