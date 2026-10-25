Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes/reuters.com

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що представники української еліти збагачуються на мільярдах доларів допомоги від західних партнерів. Звичайні ж громадяни, за його словами, стають жертвами примусової мобілізацїі та потрапляють на передову.

Про це з посиланням на допис, який олігарх оприлюднив у соцмережі X у п'ятницю, 23 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення x.com/elonmusk

Що думає Маск щодо мобілізації в Україні

Засновник компанії SpaceX, що в Україні є значний розрив між багатіями та простими людьми.

"Перші казково збагатилися на сотнях мільярдів, що надходять в Україну, тоді як дітей других призивають до армії гинути в окопах", — написав Маск.

Крім того, він звинуватив представників української влади у відмиванні коштів, зазначивши, що американську допомогу скеровують не лише на потреби війська, а на фінансування політичних кампаній у США.

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"Частина цих грошей американських платників податків повертається назад, пройшовши через численні "механізми відмивання", на фінансування політичних кампаній в Америці. Саме тому деякі політики (американські, — Ред.) дбають про Україну більше, ніж про Америку", — йдеться в повідомленні.

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