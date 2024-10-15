В Украине разоблачили схемы уклонения от службы в трех регионах

Масштабные схемы уклонения от мобилизации — СБУ обнаружила "фейковых" студентов
15 октября 2024 16:42
Следственные действия. Фото: Офис генпрокурора
Нацполиция совместно с СБУ разоблачила масштабные коррупционные схемы, действовавшие в нескольких регионах страны, помогая военнообязанным людям избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Злоумышленники организовали фальшивые зачисления на обучение в высшие учебные заведения и изготовили поддельные медицинские справки, позволяющие получить отсрочку от службы в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщили пресс-службы Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора во вторник, 15 октября.
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