В Украине разоблачили схемы уклонения от службы в трех регионах

Следственные действия. Фото: Офис генпрокурора

Нацполиция совместно с СБУ разоблачила масштабные коррупционные схемы, действовавшие в нескольких регионах страны, помогая военнообязанным людям избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Злоумышленники организовали фальшивые зачисления на обучение в высшие учебные заведения и изготовили поддельные медицинские справки, позволяющие получить отсрочку от службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщили пресс-службы Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора во вторник, 15 октября.

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