Отсрочка от мобилизации после заключения контракта с ВСУ: разъяснения 2026

Боец ВСУ. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Бывшие военнослужащие в возрасте до 25 лет не всегда получают автоматическую годовую отсрочку после окончания службы по контракту. Юрист объяснил, почему трехлетний контракт не гарантирует защиты от призыва, как работает постановление №768 и почему избегать посещений ТЦК после демобилизации — это очень плохая идея.

Об этом сообщил юрист Евгений Корнийчук, передает Новини.LIVE.

Реклама

Годовая отсрочка и условия контрактов

Украинское законодательство гарантирует отсрочку от мобилизации для определенной категории молодых ветеранов. Согласно части 7 статьи 23 профильного закона, лица в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения отслужили по контракту ровно один год, освобождаются от призыва на 12 месяцев.

Однако юрист Евгений Корнийчук отмечает, что эта норма действует автоматически не для всех. Например, если военнослужащий подписал договор с ВСУ на три года, правило однолетнего контракта к нему уже не применяется, даже если на момент увольнения ему исполнилось всего 22 года.

Определенную надежду дает постановление правительства № 768, которое регулирует механизм мотивационных контрактов и предусматривает отдельные гарантии. Поэтому правозащитник советует военным тщательно проверять условия своего договора, хранить все приказы и дополнительные соглашения, ведь именно они будут определять наличие «иммунитета» после демобилизации в 2027 году.

Читайте также:

Постановка на учет и посещение ТЦК после завершения контракта

Согласно статье 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе», каждый уволенный в запас обязан прибыть в ТЦК в течение пяти дней, чтобы встать на учет военнообязанных. Чтобы обезопасить себя от внезапной мобилизации, гражданин должен не просто устно заявить о своем праве на отсрочку, а подать официальный пакет документов.

Юрист рекомендует требовать обязательной регистрации своего заявления. На экземпляре бывшего военнослужащего должны быть указаны дата, входящий номер и поставлен подпись. Именно это станет главным доказательством своевременного обращения в случае споров. Согласно действующим нормам, территориальные центры комплектования обязаны зарегистрировать такие документы не позднее одного рабочего дня, а также внести соответствующие данные в электронный реестр в течение трех рабочих дней.

Проверки на улицах и прохождение ВЛК

Если до момента официального оформления отсрочки демобилизованного остановят на улице для проверки, ему достаточно предъявить военно-учетный билет. Юристы советуют спокойно объяснить патрульным, что служба в армии завершена, и предъявить копию зарегистрированного заявления с входным номером.

В то же время апеллировать исключительно к своему молодому возрасту не стоит, поскольку после увольнения человек приобретает полноценный статус военнообязанного в запасе.

Отказываться от направления на ВЛК категорически нельзя, ведь прохождение осмотра является законной обязанностью. Сам факт медицинского осмотра никоим образом не отменяет права на отсрочку. Вопросы годности к военной службе и наличие законных оснований для освобождения от мобилизации являются совершенно разными юридическими процессами, поэтому решение комиссии не означает автоматической отправки в армию.

Новини.LIVE отдельно писали о том, что обещанные дополнительные выплаты по мотивационным контрактам для бойцов ВСУ могут отложить из-за нехватки средств в бюджете. Как пояснил народный депутат Федор Вениславский, у государства сейчас нет ресурсов даже для заметного повышения базовых выплат военным, поэтому отдельные финансовые стимулы придется отложить. Несмотря на это, в парламенте уверяют, что будут и дальше искать механизмы поощрения для мобилизации.

Раненые военные с инвалидностью и бойцы, которых комиссия признала годными только для тыловых подразделений, могут и в дальнейшем оставаться в армии по контракту. В Минобороны пояснили, что такие защитники имеют право служить в частях обеспечения, логистики или связи. Их состояние здоровья оценивается с учетом специальных медицинских исключений для конкретных должностей.