Відстрочка від мобілізації після контракту ЗСУ: роз'яснення 2026

Боєць ЗСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Колишні військові віком до 25 років не завжди отримують автоматичну річну відстрочку після закінчення служби за контрактом. Юрист пояснив, чому трирічний контракт не гарантує захисту від призову, як працює постанова №768 та чому уникати візитів до ТЦК після демобілізації — це дуже погана ідея.

Про це повідомив юрист Євген Корнійчук, передає Новини.LIVE.

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Річна відстрочка та умови контрактів

Українське законодавство гарантує перерву від мобілізації для певної категорії молодих ветеранів. Відповідно до сьомої частини статті 23 профільного закону, особи віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану відслужили за контрактом рівно один рік, звільняються від призову на 12 місяців.

Проте юрист Євген Корнійчук наголошує, що ця норма спрацьовує автоматично не для всіх. Наприклад, якщо військовослужбовець підписав договір із ЗСУ на три роки, правило однорічного контракту до нього вже не застосовується, навіть якщо на момент звільнення йому виповнилося лише 22 роки.

Певну надію дає урядова постанова №768, яка регулює механізм мотиваційних контрактів та передбачає окремі гарантії. Тому правозахисник радить військовим ретельно перевіряти умови свого договору, зберігати всі накази та додаткові угоди, адже саме вони визначатимуть наявність "імунітету" після демобілізації у 2027 році.

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Постановка на облік та візит до ТЦК після завершення контракту

Згідно зі статтею 37 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", кожен звільнений у запас зобов'язаний прибути до ТЦК протягом п'яти днів, щоб стати на облік військовозобов'язаних. Аби убезпечити себе від раптової мобілізації, громадянин має не просто усно заявити про своє право на відстрочку, а подати офіційний пакет документів.

Юрист рекомендує вимагати обов'язкової реєстрації своєї заяви. На примірнику колишнього військового повинні поставити дату, вхідний номер та підпис. Саме це стане головним доказом своєчасного звернення у разі суперечок. За чинними нормами, територіальні центри комплектування зобов'язані зареєструвати такі папери не пізніше одного робочого дня, а також внести відповідні дані до електронного Реєстру протягом трьох робочих днів.

Перевірки на вулицях і проходження ВЛК

Якщо до моменту офіційного оформлення відстрочки демобілізованого зупинять на вулиці для перевірки, йому достатньо пред'явити військово-обліковий квиток. Юристи радять спокійно пояснити патрульним, що служба в армії завершена, і продемонструвати копію зареєстрованої заяви з вхідним номером.

Водночас апелювати виключно до свого молодого віку не варто, оскільки після звільнення людина набуває повноцінного статусу військовозобов'язаного в запасі.

Відмовлятися від направлення на ВЛК категорично не можна, адже проходження огляду є законним обов'язком. Сам факт медичного обстеження жодним чином не скасовує права на відстрочку. Питання придатності до військової служби та наявність законних підстав для звільнення від мобілізації є абсолютно різними юридичними процесами, тому рішення комісії не означає автоматичної відправки до війська.

Новини.LIVE окремо писали про те, що обіцяні додаткові виплати за мотиваційними контрактами для бійців ЗСУ можуть відкласти через брак коштів у бюджеті. Як пояснив нардеп Федір Веніславський, у держави зараз немає ресурсу навіть для помітного підвищення базових виплат військовим, тому окремі фінансові стимули доведеться перенести. Попри це, у парламенті запевняють, що й далі шукатимуть механізми заохочення для мобілізації.

Поранені військові з інвалідністю та бійці, яких комісія визнала придатними лише для тилових підрозділів, можуть і надалі залишатися в армії за контрактом. У Міноборони роз'яснили, що такі захисники мають право служити в частинах забезпечення, логістики чи зв'язку. Їхній стан здоров'я оцінюється з урахуванням спеціальних медичних винятків під конкретні посади.