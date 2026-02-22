Видео
Главная Мобилизация Гарантированные медуслуги по программе Контракт 18-24

Гарантированные медуслуги по программе Контракт 18-24

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 12:20
Медицинские услуги участникам программы Контракт 18-24 - список льгот
Фото: dp.gov.ua, mukachevo.net. Коллаж: Новини.LIVE

Программа "Контракт 18-24" гарантирует молодым военнослужащим, участникам программы, различные льготы. Эти льготы распространяются и на медицинское обслуживание, в частности, лечение и протезирование зубов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.

Читайте также:

Льготы и выплаты по "Контракту 18-24"

После начала полномасштабной российско-украинской войны в Украине была введена программа "Контракт 18-24".

Согласно этой программе, в ряды Вооруженных сил Украины могут участвовать молодые граждане, не достигшие 25-летнего возраста.

Они подписывают новые, улучшенные контракты и получают целый ряд выплат и льгот.

В Министерстве обороны Украины объяснили, какие медицинские услуги гарантирует участникам программы государство.

Медицинские льготы и услуги молодым военным

Это, в частности, бесплатное медицинское обслуживание таких военнослужащих.

Они получают право на полный спектр медицинских услуг в соответствующих военных учреждениях.

Кроме того, отдельно выделяется такая медицинская услуга, как стоматология.

Участники программы "Контракт 18-24" получают право на полностью бесплатное лечение и зубопротезирование.

Также эта категория военнослужащих обеспечивается санаторно-курортным лечением и оздоровлением.

Напомним, мы ранее писали о том, остаются ли молодые военнослужащие после завершения "Контракта 18-24" в Вооруженных силах Украины.

Представители боевых бригад подчеркивают, что почти все военные до 25 лет подписывают новые контракты после завершения контракта по программе.

Добавим, мы сообщали о том, каков список льгот для участников "Контракт 18-24" гарантирует государство.

Эти льготы касаются, например, ипотечного кредитования на покупку собственного жилья по 0,0% годовых.

ВСУ контракт бесплатная медицинская помощь стоматолог военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
