Медицинские услуги участникам программы Контракт 18-24 - список льгот

Гарантированные медуслуги по программе Контракт 18-24
Программа "Контракт 18-24" гарантирует молодым военнослужащим, участникам программы, различные льготы. Эти льготы распространяются и на медицинское обслуживание, в частности, лечение и протезирование зубов.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.
Льготы и выплаты по "Контракту 18-24"
После начала полномасштабной российско-украинской войны в Украине была введена программа "Контракт 18-24".
Согласно этой программе, в ряды Вооруженных сил Украины могут участвовать молодые граждане, не достигшие 25-летнего возраста.
Они подписывают новые, улучшенные контракты и получают целый ряд выплат и льгот.
В Министерстве обороны Украины объяснили, какие медицинские услуги гарантирует участникам программы государство.
Медицинские льготы и услуги молодым военным
Это, в частности, бесплатное медицинское обслуживание таких военнослужащих.
Они получают право на полный спектр медицинских услуг в соответствующих военных учреждениях.
Кроме того, отдельно выделяется такая медицинская услуга, как стоматология.
Участники программы "Контракт 18-24" получают право на полностью бесплатное лечение и зубопротезирование.
Также эта категория военнослужащих обеспечивается санаторно-курортным лечением и оздоровлением.
Напомним, мы ранее писали о том, остаются ли молодые военнослужащие после завершения "Контракта 18-24" в Вооруженных силах Украины.
Представители боевых бригад подчеркивают, что почти все военные до 25 лет подписывают новые контракты после завершения контракта по программе.
Добавим, мы сообщали о том, каков список льгот для участников "Контракт 18-24" гарантирует государство.
Эти льготы касаются, например, ипотечного кредитования на покупку собственного жилья по 0,0% годовых.
Читайте Новини.LIVE!