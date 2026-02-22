Пільги для контрактників - медичні послуги у програмі Контракт 18-24

Фото: dp.gov.ua, mukachevo.net. Колаж: Новини.LIVE

Молоді військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу за програмою "Контракт 18-24", отримують цілу низку пільг. Це, зокрема, пільги на різноманітне медичне обслуговування, зокрема, і стоматологічне.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на порталі 18-24.army.gov.ua.

Реклама

Читайте також:

Пільги та виплати за "Контрактом 18-24"

Після початку повномасштабної російсько-української війни в Україні була запроваджена програма "Контракт 18-24".

Згідно із цією програмою, до лав Збройних сил України можуть долучатися молоді громадяни, які не досягли 25-річного віку.

Вони підписують нові, покращені контракти і отримують цілу низку виплат та пільг.

У Міністерстві оборони України пояснили, які медичні послуги гарантує учасникам програми держава.

Медичні пільги та послуги молодим військовим

Це, зокрема, безкоштовне медичне обслуговування таких військовослужбовців.

Вони отримують право на повний спектр медичних послуг у відповідних військових закладах.

Крім того, окремо виділяється така медична послуга, як стоматологія.

Учасники програми "Контракт 18-24" отримують право на повністю безоплатне лікування та зубопротезування.

Також ця категорія військовослужбовців забезпечується санаторно-курортним лікуванням і оздоровленням.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжують службу в ЗСУ молоді військовослужбовці після завершення "Контракту 18-24".

За інформацією представників бойових бригад, практично усі учасники програми "Контракт 18-24" залишаються в армії і підписують нові контракти.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги для учасників програми "Контракт 18-24" надає держава.

Це можуть бути як пільги на навчання у вищих навчальних закладах за рахунок держави, так і кредит на купівлю житла за пільговими умовами.