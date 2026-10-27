Военнослужащий ВСУ. Фото: 93-я ОМБр

В Украине военнослужащие, которым требуется медицинское обследование во время ежегодного отпуска в другой области, могут пройти ВЛК по месту отдыха. Согласно приказу Минобороны № 402, ехать по направлению в свою часть не требуется. Кроме того, оформить документы в 2026 году можно через приложение «Армия+».

Об этом сообщает Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Может ли военнослужащий пройти ВЛК в больнице, расположенной не в его городе

Право на прохождение медицинской комиссии по территориальному принципу закреплено в украинском законодательстве. В соответствии с пунктом 6.6 главы 6 раздела II Положения о военно-медицинской экспертизе в ВСУ, утвержденного приказом Министерства обороны Украины № 402, военнослужащие имеют законную возможность проходить ВЛК непосредственно там, где они лечатся, обучаются, находятся в служебной командировке или проводят свой отпуск.

Но одного лишь факта пребывания в отпуске недостаточно, чтобы военнослужащий мог просто прийти в любую больницу, поскольку для осмотра обязательно требуется официальное направление от командования.

Как дистанционно организовать осмотр через "Армия+"

Чтобы легально пройти медицинскую комиссию в другом регионе, военнослужащему необходимо следовать четкому алгоритму действий.

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Сначала следует обратиться к врачу, чтобы получить медицинское заключение или письменную рекомендацию о необходимости прохождения ВЛК, собрав все выписки и результаты обследований.

Далее необходимо согласовать направление со своей воинской частью. В 2026 году этот процесс полностью оцифрован. То есть военнослужащий может подать электронный рапорт непосредственно через приложение «Армия+». К этому цифровому документу обязательно прилагается медицинское заключение врача. В тексте рапорта следует указать точное место проведения отпуска и согласовать медицинское учреждение, куда направят военнослужащего.

После дистанционного получения направления от уполномоченного должностного лица (командира) военнослужащему необходимо узнать график работы комиссии в соответствующем медицинском учреждении и согласовать дату осмотра, ведь не каждая больница имеет в своём составе ВЛК.

Очень важно сохранить полученные от медиков документы и уточнить, в каком формате их необходимо в дальнейшем передать в воинскую часть.

Сроки отпуска и изменения в законодательстве

Особое внимание представители ведомства обращают на сроки пребывания вне части. Запись на прием к врачам или длительное ожидание заключений ВЛК не являются основанием для автоматического продления ежегодного отпуска. Если медицинский осмотр затягивается и выходит за пределы разрешенных дней отдыха, боец обязан заблаговременно связаться с командованием для согласования дальнейших действий и оформления соответствующих документов.

Если у военнослужащего резко ухудшилось самочувствие, то приоритетом будет неотложная медицинская помощь, поэтому все формальности, касающиеся комиссии, решаются уже после стабилизации состояния пациента.

Новини.LIVE сообщали, что нарушение правил ведения воинского учета на предприятиях влечет за собой административную ответственность для должностных лиц с наложением штрафов в размере до 59 500 гривен. Чтобы избежать санкций во время проверок ТЦК, кадровым службам необходимо своевременно проводить внутренний аудит военно-учетной документации.

Особое внимание работодатели должны уделять несоответствиям между бумажными и цифровыми документами. Если воинское звание или другие учетные данные в бумажном бланке не совпадают со сведениями в приложении "Резерв+", бумажный бланк теряет силу. В таких случаях предприятие обязано вносить в списки персонального учета исключительно ту информацию, которая официально подтверждена в государственном электронном реестре.