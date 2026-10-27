Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 93 ОМБр

В Україні військовослужбовці, які потребують медогляду під час щорічної відпустки в іншій області, можуть пройти ВЛК за місцем відпочинку. Згідно з наказом Міноборони № 402, їхати за направленням до своєї частини не потрібно. Окрім того, оформити документи у 2026 році дозволено через застосунок "Армія+".

Про це повідомляє Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Чи може військовий піти на ВЛК до лікарні не у своєму місті

Право на проходження медичної комісії за територіальним принципом закріплено в українському законодавстві. Відповідно до пункту 6.6 глави 6 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, яке затверджено наказом Міністерства оборони України № 402, військовослужбовці мають законну можливість проходити ВЛК безпосередньо там, де вони лікуються, навчаються, перебувають у службовому відрядженні або проводять свою відпустку.

Але лише один факт перебування на відпочинку не дозволяє бійцю взяти і просто прийти до будь-якої лікарні, оскільки для огляду обов'язково потрібне офіційне направлення від командування.

Як дистанційно організувати огляд через "Армія+"

Щоб легально пройти медичну комісію в іншому регіоні, військовому необхідно дотримуватися чіткого алгоритму дій.

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Спочатку слід звернутися до лікаря, аби отримати медичний висновок або письмову рекомендацію про необхідність проходження ВЛК, зібравши всі виписки та результати обстежень.

Далі треба узгодити направлення зі своєю військовою частиною. У 2026 році цей процес повністю цифровізовано. Тобто боєць може подати електронний рапорт безпосередньо через застосунок "Армія+". До цього цифрового документа обов'язково додається медичний висновок лікаря. У тексті рапорту слід вказати точне місце проведення відпустки та узгодити заклад, куди направлять військового.

Після дистанційного отримання направлення від уповноваженої посадової особи (командира), військовому потрібно дізнатися розклад роботи комісії у відповідному медичному закладі та узгодити дату огляду, адже не кожна лікарня має у своєму складі ВЛК.

Дуже важливо зберегти отримані від медиків документи та уточнити, який потрібен формат їх подальшої передачі до військової частини.

Строки відпустки та оновлення законодавства

Окрему увагу представники відомства звертають на терміни перебування поза частиною. Запис до лікарів чи тривале очікування висновків ВЛК не є підставою для автоматичного продовження щорічної відпустки. Якщо медичний огляд затягується і виходить за межі дозволених днів відпочинку, боєць зобов'язаний завчасно зв'язатися з командуванням для узгодження подальших дій та оформлення відповідних паперів.

Якщо у бійця різко погіршилося самопочуття, то пріоритетом буде невідкладна медична допомога, тому всі формальності щодо комісії вирішуються вже після стабілізації стану пацієнта.

Новини.LIVE повідомляли, що порушення правил ведення військового обліку на підприємствах тягне за собою адміністративну відповідальність для посадових осіб із накладенням штрафів у розмірі до 59 500 гривень. Аби уникнути санкцій під час перевірок ТЦК, кадровим службам необхідно своєчасно проводити внутрішній аудит військово-облікової документації.

Окрему увагу роботодавці мають звертати на розбіжності між фізичними та цифровими документами. Якщо військове звання чи інші облікові дані у паперовому квитку не збігаються з відомостями у застосунку "Резерв+", паперовий бланк втрачає чинність. У таких випадках підприємство зобов'язане вносити до списків персонального обліку виключно ту інформацію, яка офіційно підтверджена в державному електронному реєстрі.