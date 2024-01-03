Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи — реакция украинцев в сети

Эксминистр экономики Тимофей Милованов. Фото: Кабмин

В Україні продовжують мобілізовувати військовозобов'язаних. Проте ситуація з призовом залишається складною. Відтак ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.

Про це Милованов написав у своєму Facebook.

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Новий підхід до мобілізації

У Мережі Милованов нагадав, що колись такий спосіб призову до війська практикували у Сполучених штатах.

Вік каже, що таку думку поділяють більшість його читачів.

"Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації — через лотерею або жеребкування", — написав він.

За його словами, це має відбуватися наступним чином: "Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди які народились в ці дні мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації", — зазначив Милованов.

Свою "ініціативу" він аргументував тим, що такий метод застосовували минулого століття. Утім підкреслив, що "не вважає це правильним підходом".

Як відреагували користувачі соцмереж

Під дописом ексміністр економіки закликав поділитися користувачів соцмереж думками з цього приводу.

Здебільшого дописувачі такою пропозицією обурені. Сам же Милованов наголошує на відстуності альтернативи.

У Мережі коментують пропозицію Милованова щодо мобілізації. Фото: скриншот

Інші користувачі кажуть, що на відміну від України, "справедлива мобілізація триває в Ізраїлі".

У Мережі коментують пропозицію Милованова щодо мобілізації. Фото: скриншот

Також Милонова порівняли з одіозною депутаткою Мар'яною Безуглою. Остання своєю чергою зробила низку гучних заяв про мобілзацію, чим викликала невдоволення серед українців.

У Мережі коментують пропозицію Милованова щодо мобілізації. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні готують новий законопроєкт щодо військової служби. У ньому, зокрема, розширять відомості у реєстрі військовозобов'язаних. Це передбачено у проєкті закону під номером 10062. Про відповідні зміни повідомила на своїй Facebook-сторінці заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.