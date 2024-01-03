У Раду передали новий проєкт закону про мобілізацію — деталі

Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба ВР

До Верховної Ради подали новий законопроєкт про мобілізацію. Серед його ініціаторів є нардеп Олексій Гончаренко.

Про це йдеться на сайті ВР.

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Основні положення законопроєкту

Основними його положеннями є:

демобілізація через 18 місяців;

звільнення строковиків через місяць після того, як закон набере чинності, і відстрочка від мобілізації 12 місяців;

право на звільнення осіб з інвалідністю 3-ї групи (не тільки 1-ї та 2-ї);

заборона призову для осіб з інвалідністю 3-ї групи;

відстрочка від мобілізації чоловіків, тобто осіб, які мають інвалідність;

відстрочка для здобувачів освіти, які вчаться і здобувають рівень вище за вже здобутий.

Новий законопроєкт щодо мобілізації. Фото: скриншот із сайту Верховної Ради

Зміни щодо мобілізації в Україні

Своєю чергою полковник Служби безпеки України, секретар комітету Роман Костенко у коментарі "Укрінформу" заявив, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завтра, 4 січня, почне опрацьовувати урядовий законопроєкт, аби удосконалити окремі питання мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

"Завтра Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розпочне опрацювання зареєстрованого раніше урядом мобілізаційного законопроєкту. Ми плануємо заслухати всіх стейкхолдерів цього проєкту", — наголосив він.

Нагадаємо, у Різдвяний вечір Кабін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту про мобілізацію, який мають розглянути депутати вже 10 січня. Народний депутат Олексій Гончаренко вніс до Комітету з нацбезпеки свій варіант документа через значний резонанс у суспільстві.