Минкульт и Минобороны готовят отпуска для работников культуры

Военнослужащие ВСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Чтобы преодолеть кадровый голод в сфере культуры через мобилизацию, в Украине планируют привлекать молодежь и предоставлять творческие отпуска военным. Глава Минкульта Татьяна Бережная заявила, что ведомство будет защищать право мобилизованных художников на реализацию проектов при условии разрешения от их командования.

Об этом сообщает "Детектор Медиа", передает Новини.LIVE.

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Творческие отпуска по фронту

Украинские художники, примкнувшие к войску, смогут получать специальные отпуска для работы над собственными проектами. Механизм такого освобождения от службы обсуждается между Министерством культуры и Министерством обороны.

Как рассказала изданию "Детектор медиа" министерша культуры Татьяна Бережная, ее ведомство готово всячески содействовать авторам в этом процессе. Главным условием для временного возвращения к искусству остается официальное согласие от командования конкретной воинской части, где проходит службу военнослужащий.

"Мы понимаем, что ряд работников культуры мобилизованы. Если эти люди захотят вернуться и создавать культурный продукт, мы будем их адвокатами для того, чтобы они получали определенный творческий отпуск по выполнению этой задачи", — пояснила чиновник.

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Кроме того, глава министерства прокомментировала текущую нехватку кадров в культурной сфере. По ее словам, дефицит специалистов не следует воспринимать исключительно как проблему. Напротив, подобная ситуация открывает беспрецедентные карьерные возможности для молодежи и выпускников профильных учебных заведений. Татьяна Бережная подчеркнула, что культурная индустрия сегодня достаточно финансирования, чтобы привлекать новые таланты.

"Я всегда думаю, что есть такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, где проживает всего по несколько миллионов человек, а в Украине — 30 миллионов. Неужели мы не хотим показать, что культурная индустрия — это сфера, где можно развиваться, где можно найти работу? То есть нужно открывать новые лица, наконец-то показывать студентам художественных вузов, что в этой сфере есть деньги. Я бы не думала, что это какая-то большая проблема. Это, наоборот, шанс вывести на свет новые лица и дать толчок новым дебютам и талантам", — резюмировала министерша.

Новини.LIVE информировали, что военные со статусом УБД не могут поступить в вуз без разрешения командира. Бойцам от 25 лет командование имеет законное право отказать, однако шансы растут, если военный в письменном виде откажется от учебных отпусков на время сессий.

Граждане с базовым средним образованием на уровне 9 классов, которые раньше нигде не учились, имеют право на отсрочку от мобилизации в случае поступления в колледж . Поскольку это первый уровень профессионального образования для такого человека, норма о последовательности обучения не нарушается.