Мінкульт і Міноборони готують відпустки для працівників культури

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Щоб подолати кадровий голод у сфері культури через мобілізацію, в Україні планують залучати молодь та надавати творчі відпустки для військових. Очільниця Мінкульту Тетяна Бережна заявила, що відомство захищатиме право мобілізованих митців на реалізацію проєктів за умови дозволу від їхнього командування.

Про це повідомляє "Детектор Медіа", передає Новини.LIVE.

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Творчі відпустки з фронту

Українські митці, які долучилися до війська, зможуть отримувати спеціальні відпустки для роботи над власними проєктами. Наразі механізм такого звільнення від служби обговорюється між Міністерством культури та Міністерством оборони.

Як розповіла виданню "Детектор медіа" міністерка культури Тетяна Бережна, її відомство готове всіляко сприяти авторам у цьому процесі. Головною умовою для тимчасового повернення до мистецтва залишиться офіційна згода від командування конкретної військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

"Ми розуміємо, що низка працівників культури мобілізовані. Якщо ці люди захочуть повернутися і створювати культурний продукт, ми будемо їхніми адвокатами для того, щоб вони отримували певну творчу відпустку на виконання цього завдання", — пояснила урядовиця.

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Крім того, очільниця міністерства прокоментувала поточну нестачу кадрів у культурній сфері. За її словами, дефіцит фахівців не варто сприймати виключно як проблему. Навпаки, така ситуація відкриває безпрецедентні кар'єрні можливості для молоді та випускників профільних навчальних закладів. Тетяна Бережна підкреслила, що культурна індустрія сьогодні має достатньо фінансування, аби залучати нові таланти.

"Я завжди думаю, що є такі країни, як Литва, Латвія, Естонія, де живуть лише по декілька мільйонів людей, і Україна — це 30 млн людей. Невже ми не хочемо показати, що культурна індустрія — це місце, де ви можете розвиватися, де ви можете отримувати роботу? Тобто треба відкривати нові обличчя, нарешті показувати студентам мистецьких закладів, що є гроші в цій сфері. Я б не думала, що це якась велика проблема. Це, навпаки, шанс засвітити нові обличчя і дати рух новим дебютам і талантам", – резюмувала міністерка.

Новини.LIVE інформували, що військові зі статусом УБД не можуть вступити до вишу без дозволу командира. Бійцям від 25 років командування має законне право відмовити, проте шанси зростають, якщо військовий письмово відмовиться від навчальних відпусток на час сесій.

Громадяни з базовою середньою освітою на рівні 9 класів, які раніше ніде не вчилися, мають право на відстрочку від мобілізації у разі вступу до коледжу. Оскільки це перший рівень фахової освіти для такої особи, норма про послідовність навчання не порушується.