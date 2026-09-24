Минобороны не будет подавать апелляции на судебные решения по делам о погибших

Похороны и обжалование в судах. Фото: коллаж Новини.LIVE

Министерство обороны прекращает практику обжалования судебных решений о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести. Отныне семьи смогут значительно быстрее оформлять государственные выплаты и льготы, ведь ведомство отказалось от затягивания процессов в апелляционных инстанциях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Более быстрый доступ к льготам и выплатам

Семьям украинских военнослужащих, которые пропали без вести, попали в плен или погибли на фронте, больше не придется годами ждать завершения судебных тяжб. Министерство обороны приняло решение не подавать апелляции на вердикты судов первой инстанции по ряду деликатных дел.

Такой шаг позволит родственникам избежать лишних бюрократических процедур и значительно быстрее начать процесс оформления положенных социальных гарантий, денежных выплат и государственных льгот.

В каких случаях судебные разбирательства пройдут без апелляций

Отказ от обжалования касается пяти ключевых категорий судебных разбирательств. В частности, оборонное ведомство не будет блокировать решения об объявлении военнослужащего умершим или установлении самого факта смерти. Это будет происходить при условии, что воинская часть принимает непосредственное участие в судебном процессе, а материалы служебного расследования и официальная позиция командования подтверждают вероятную гибель.

Читайте также:

Кроме того, для установления факта смерти военнослужащий должен официально числиться пропавшим без вести при особых обстоятельствах. При этом суд должен опираться на актуальную практику Верховного Суда и нормы действующего законодательства.

Аналогичный подход будет применяться к делам, связанным с подтверждением фактов, дающих право на выплаты в связи с захватом защитника в плен или его исчезновением без вести. Если статус военнослужащего подтвержден документально, круг претендентов на льготы определен, а воинская часть вовлечена в процесс, то в таком случае апелляций со стороны министерства не будет.

Также ведомство не будет обжаловать вердикты об установлении отцовства, если результаты молекулярно-генетической экспертизы доказывают вероятное биологическое отцовство умершего или погибшего военнослужащего в отношении конкретного ребенка. Кроме того, отменяются апелляции по делам о подтверждении родственных связей, когда родственники вынуждены обращаться в суд исключительно из-за неточностей или ошибок в написании фамилии, имени или отчества.

Индивидуальный подход и консультации

В то же время в министерстве подчеркивают, что механизм отказа от апелляций не будет работать автоматически. Каждое судебное разбирательство специалисты будут анализировать индивидуально. Поэтому окончательное решение об отказе от обжалования будет приниматься только после детального изучения официальной позиции воинской части, представленных доказательств и всех материалов конкретного дела.

Для получения дополнительных консультаций или разъяснений относительно новых правил родственники военнослужащих могут обращаться на горячую линию Минобороны по номеру 1512.

Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году военнослужащих ВСУ все чаще привлекают к административной ответственности даже за мелкие нарушения, из-за чего бойцам и их семьям приходится обжаловать сомнительные протоколы с помощью юристов. Юристы объяснили, что может служить основанием для административной ответственности и как обжаловать неправомерные наказания.

В то же время самовольное оставление части полностью блокирует возможность законного увольнения со службы. Винницкий окружной административный суд подтвердил, что командиры имеют полное право игнорировать рапорты о демобилизации от бойцов, находящихся в СЗЧ. Суд отклонил иск военнослужащего, который пытался заставить часть рассмотреть его документы после побега.