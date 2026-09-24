Міноборони не подаватиме апеляції на суди щодо загиблих

Поховання та оскарження в судах. Фото: колаж Новини.LIVE

Міністерство оборони припиняє практику оскарження судових рішень щодо визнання військових загиблими чи зниклими безвісти. Відтепер родини зможуть значно швидше оформлювати державні виплати та пільги, адже відомство відмовилося від затягування процесів в апеляційних інстанціях.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Швидший доступ до пільг та виплат

Родинам українських військовослужбовців, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули на фронті, більше не доведеться роками чекати на завершення судових тяганин. Міністерство оборони ухвалило рішення не подавати апеляції на вердикти судів першої інстанції у низці чутливих справ.

Такий крок дозволить рідним уникнути зайвих бюрократичних процедур і значно швидше розпочати процес оформлення належних соціальних гарантій, грошових виплат та державних пільг.

У яких випадках суди пройдуть без апеляцій

Відмова від оскарження стосується п'яти ключових категорій судових розглядів. Зокрема, оборонне відомство не блокуватиме рішення про оголошення бійця померлим або встановлення самого факту смерті. Це відбуватиметься за умови, що військова частина бере безпосередню участь у судовому процесі, і матеріали службового розслідування та офіційна позиція командування підтверджують ймовірну загибель.

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Крім того, для встановлення факту смерті військовий має офіційно перебувати на обліку як зниклий безвісти за особливих обставин. При цьому суд повинен спиратися на актуальну практику Верховного Суду та норми чинного законодавства.

Аналогічний підхід застосовуватимуть до справ, пов'язаних із підтвердженням фактів, які дають право на виплати через захоплення захисника в полон або його зникнення безвісти. Якщо статус армійця підтверджений документально, коло претендентів на пільги визначено, а військова частина залучена до процесу, то в такому випадку апеляцій від міністерства не буде.

Також відомство не оскаржуватиме вердикти щодо встановлення батьківства, якщо результати молекулярно-генетичної експертизи доводять вірогідне біологічне батьківство померлого чи загиблих військового щодо конкретної дитини. Додатково скасовуються апеляції у справах про підтвердження родинних відносин, коли рідні змушені звертатися до суду виключно через неточності чи помилки у написанні прізвища, імені або по батькові.

Індивідуальний підхід та консультації

Водночас у міністерстві наголошують, що механізм відмови від апеляцій не працюватиме автоматично. Кожне судове провадження фахівці аналізуватимуть індивідуально. Тому остаточне рішення щодо неоскарження ухвалюватимуть лише після детального вивчення офіційної позиції військової частини, наданих доказів та всіх матеріалів конкретної справи.

Для отримання додаткових консультацій чи роз'яснень щодо нових правил рідні військовослужбовців можуть звертатися на гарячу лінію Міноборони за номером 1512.

Новини.LIVE інформували, що в 2026 році військових ЗСУ дедалі частіше притягують до адмінвідповідальності навіть за дрібні порушення, через що бійцям та їхнім родинам доводиться оскаржувати сумнівні протоколи через юристів. Юристи пояснили, що може бути підставою для адмінвідповідальності та як оскаржувати неправомірні покарання.

Водночас самовільне залишення частини повністю блокує можливість законного звільнення зі служби. Вінницький окружний адмінсуд підтвердив, що командири мають повне право ігнорувати рапорти про демобілізацію від бійців, які перебувають у СЗЧ. Суд відхилив позов військового, який намагався змусити частину розглянути його документи після втечі.