Электронный журнал ТЦК: как будут оформлять призывников и иностранцев

Сотрудник ТЦК беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Минобороны обновило правила воинского учета. Приказ № 357 упрощает бумажную работу для бойцов после срочной службы и вводит электронные журналы для учета мобилизованных в ТЦК, а также иностранцев-контрактников во время их отбора на службу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Реклама

Новые правила ведения учета в ТЦК для новобранцев и иностранцев

Новые правила касаются людей, которые только проходят этап отбора и официального оформления на службу. Оборонное ведомство прописало четкий механизм учета для двух конкретных категорий:

граждан Украины, прибывших в ТЦК и СП и подлежащих призыву по мобилизации;

иностранцев и лиц без гражданства, проходящих отбор в качестве кандидатов на военную службу по контракту.

Что касается иностранных добровольцев, то их первичное оформление может происходить как в обычных территориальных центрах комплектования, так и в специализированных центрах рекрутинга. После прохождения базовых процедур таких кандидатов будут централизованно направлять в профильный Центр рекрутинга иностранцев.

Изменения введены в связи с тем, что государство переводит учет таких лиц в цифровой формат. Всех будущих военнослужащих будут регистрировать в специальном электронном журнале.

Читайте также:

Обновленная инструкция подробно объясняет:

особенности правильного заполнения этого цифрового документа;

пошаговую процедуру постановки кандидатов на первичный учет;

механизм зачисления людей на продовольственное обеспечение.

Основанием для того, чтобы новобранца начали обеспечивать питанием за счет государства, станет официальный приказ по строевой части.

Новини.LIVE ранее сообщали, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец ранее подчеркивал, что в условиях военного времени Украина не может приостанавливать призыв. При этом омбудсмен отметил, что представители военкоматов обязаны действовать строго в рамках правил и не злоупотреблять своими полномочиями.

Для многих категорий мужчин право на отсрочку от мобилизации напрямую зависит от штампа в паспорте. Закон связывает ряд оснований для освобождения от службы именно с наличием официальной супруги. Если же супруги расторгают отношения, право на такую льготу мгновенно исчезает.

Чтобы обновить данные или решить другие вопросы в ТЦК, сегодня не обязательно стоять в живых очередях. Попасть на прием можно по предварительной записи через сайт электронной очереди или приложение "Резерв+".