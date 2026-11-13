Електронний журнал ТЦК: як оформлюватимуть призовників та іноземців

Працівник ТЦК спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Міноборони оновило правила військового обліку. Наказ № 357 спрощує паперову роботу для бійців після СЗЧ та запроваджує електронні журнали для обліку мобілізованих у ТЦК, а також іноземців-контрактників під час їхнього відбору на службу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

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Нові правила ведення обліку в ТЦК для новобранців та іноземців

Нові правила стосуються людей, які лише проходять етап відбору та офіційного оформлення на службу. Оборонне відомство прописало чіткий механізм обліку для двох конкретних категорій:

громадян України, які прибули до ТЦК та СП і підлягають призову за мобілізацією;

іноземців та осіб без громадянства, які проходять відбір як кандидати на військову службу за контрактом.

Щодо іноземних добровольців, то їхнє первинне оформлення може відбуватися як у звичайних територіальних центрах комплектування, так і в спеціалізованих центрах рекрутингу. Після проходження базових процедур таких кандидатів централізовано направлятимуть до профільного Центру рекрутингу іноземців.

Зміни запроваджені через те, що держава переводить облік таких осіб у цифровий формат. Усіх майбутніх військовослужбовців фіксуватимуть у спеціальному електронному журналі.

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Оновлена інструкція детально пояснює:

особливості правильного заповнення цього цифрового документа;

покрокову процедуру взяття кандидатів на первинний облік;

механізм зарахування людей на продовольче забезпечення.

Підставою для того, щоб рекрута почали забезпечувати харчуванням за рахунок держави, стане офіційний наказ по стройовій частині.

Новини.LIVE інформували раніше, що уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець раніше підкреслював, що за умов воєнного часу Україна не може зупиняти призов. При цьому омбудсмен зауважив, що представники військкоматів зобов'язані діяти суворо в межах правил і не зловживати своїми правами.

Для багатьох категорій чоловіків право на відстрочку від мобілізації напряму залежить від штампа в паспорті. Закон прив'язує низку підстав для звільнення від служби саме до наявності офіційної дружини. Якщо ж подружжя розриває стосунки, право на таку пільгу миттєво зникає.

Щоб оновити дані чи розв'язати інші питання в ТЦК, сьогодні не обов'язково вистоювати живі черги. Потрапити на прийом можна за попереднім записом через сайт електронної черги або застосунок "Резерв+".