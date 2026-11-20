Бойцы пользуются транспортом. Фото: добровольческий батальон "Братство"

В Украине вступили в силу изменения в Инструкцию по учету личного состава, утвержденные приказом Минобороны № 357 от 5 октября 2026 года. Документ упростил приказы о назначении после добровольного возвращения из СОЧ и теперь четко распределяет ответственность частей при перемещении бойцов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как теперь ведётся учёт мобилизованных во время перемещения

Одно из главных нововведений Министерства обороны Украины касается мобилизованных военнослужащих, которых направляют в другую часть в составе команды пополнения. Согласно процедуре, за такими бойцами приезжает представитель части назначения. Ранее на всё время пути военный оставался на учёте той части, из которой выбыл.

По новым правилам механизм изменился:

военнослужащего зачисляют в списки личного состава новой части уже со дня, когда старший команды подписывает акт приема пополнения;

до момента фактического прибытия на новое место службы боец числится в этой части со статусом «временно отсутствующий»;

ответственность за ведение учета переходит к части назначения сразу после подписания акта, а не после прибытия.

Такой подход устранит неопределенность относительно того, какая именно воинская часть должна оформлять документы и проводить необходимые процедуры в случае непредвиденных событий в пути.

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В частности, это касается случаев, когда во время перемещения военнослужащий:

самовольно покинул место службы;

получил травму;

попал в другую нештатную ситуацию.

Какие ещё нормы изменил приказ Минобороны № 357

Помимо упорядочения учета при переводе бойцов на новые места службы, обновленная редакция Инструкции № 280 урегулировала еще и вопрос о добровольном возвращении после самовольного оставления части. Документ сократил перечень сведений, которые необходимо вносить в приказ о назначении на должность военнослужащего, самостоятельно вернувшегося на службу после самовольного оставления части.

Также в Минобороны определились, какую дату указывать при исключении погибших из списков.

Новини.LIVE сообщали, что правила воинского учета уже обновили как для работодателей, так и для самих работников. В частности, компаниям больше не нужно заполнять Приложение 6, поскольку молодых людей по достижении 25 лет теперь ставят на учет военнообязанных автоматически, без повесток и походов в ТЦК.

Впоследствии ужесточили и ответственность самих военкомов. Так, с 15 ноября вступил в силу закон, согласно которому должностных лиц ТЦК будут лично штрафовать на 170 тысяч гривен, если они незаконно поставят человека на учет. Верховная Рада добавила эту норму в качестве поправки к финансовому законопроекту, а президент уже ее подписал.

В то же время юристы напоминали, что даже забронированным работникам могут присылать повестки для уточнения данных — это законно, поэтому стоит знать, как правильно подтвердить свою бронь и что делать, если в ТЦК попытаются отправить на медкомиссию.