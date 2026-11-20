Бійці користуються транспортом. Фото: добровольчий батальйон "Братство"

В Україні запрацювали зміни до Інструкції з обліку особового складу, затверджені наказом Міноборони № 357 від 5 жовтня 2026 року. Документ спростив накази про призначення після добровільного повернення із СЗЧ і чітко тепер розподіляє відповідальність частин під час переміщення бійців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Як тепер обліковують мобілізованих під час переміщення

Одне з головних нововведень від Міністерства оборони України стосується мобілізованих військовослужбовців, яких направляють до іншої частини у складі команди поповнення. За процедурою по таких бійців приїздить представник частини призначення. Раніше на весь час дороги військовий залишався на обліку тієї частини, з якої вибув.

За новими правилами механізм змінився:

військовослужбовця зараховують до списків особового складу нової частини вже з дня, коли старший команди підписує акт приймання поповнення;

до моменту фактичного прибуття на нове місце служби боєць обліковується в цій частині зі статусом "тимчасово відсутній";

відповідальність за ведення обліку переходить до частини призначення одразу після підписання акта, а не після приїзду.

Такий підхід прибере невизначеність щодо того, яка саме військова частина має оформлювати документи та проводити необхідні процедури в разі непередбачуваних подій у дорозі.

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Зокрема, це стосується випадків, коли під час переміщення військовослужбовець:

самовільно залишив місце служби;

зазнав травми;

потрапив в іншу позаштатну ситуацію.

Які ще норми змінив наказ Міноборони № 357

Окрім впорядкування обліку під час переведення бійців до нових місць служби, оновлена редакція Інструкції № 280 врегулювала ще питання про добровільне повернення після СЗЧ. Документ скоротив перелік відомостей, які необхідно вносити до наказу про призначення на посаду військовослужбовця, що самостійно повернувся на службу після самовільного залишення частини.

Також в Міноборони визначилися, яку дату вказувати при виключенні загиблих зі списків.

Новини.LIVE повідомляли, що правила військового обліку вже оновили як для роботодавців, так і для самих працівників. Зокрема, компаніям більше не треба заповнювати Додаток 6, оскільки хлопців після досягнення 25 років тепер ставлять на облік військовозобов'язаних автоматично, без повісток і походів до ТЦК.

Згодом посилили й відповідальність самих військкомів. Так з 15 листопада запрацював закон, за яким посадовців ТЦК особисто штрафуватимуть на 170 тисяч гривень, якщо вони незаконно поставлять людину на облік. Верховна Рада додала цю норму як правку до фінансового законопроєкту, а президент уже її підписав.

Водночас юристи нагадували, що навіть заброньованим працівникам можуть надсилати повістки для уточнення даних — це законно, тож варто знати, як правильно підтвердити свою бронь і що робити, якщо в ТЦК спробують відправити на медкомісію.