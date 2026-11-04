Встреча военнослужащих с семьями военнослужащих, находящихся в плену. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Минобороны предлагает создать центры сопровождения при ТЦК и ввести единый стандарт оказания помощи в бригадах. В настоящее время, до 13 ноября 2026 года, ведомство собирает предложения по новой концепции, после чего утвердит окончательную Стратегию социального сопровождения военнослужащих и их семей.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Зачем проводится публичное обсуждение новой модели

Украинское оборонное ведомство совместно с Генеральным штабом ВСУ подготовили масштабное обновление системы социальной помощи защитникам и их семьям. В настоящее время документ находится на этапе открытого обсуждения, к участию в котором приглашаются общественные организации, военнослужащие, их близкие и представители государственных органов власти.

Отправлять свои замечания к проекту можно на электронный адрес K.Skorokhod@advisor.mod.gov.ua, а принимать их будут до 13 ноября 2026 года включительно. Как только сбор предложений завершится, ведомство доработает собранный материал и сформирует на его основе окончательную Стратегию социального сопровождения.

В чем заключается суть реформы

Заместитель министра обороны Украины Любовь Галан рассказала: "Мы уже представили проект концепции тем, кто будет внедрять эту модель на местах — специалистам по гражданско-военному сотрудничеству, в частности службам сопровождения из оперативных командований, корпусов, бригад, ТЦК и СП, а также учебных центров. К обсуждению присоединились 172 представителя вооруженных сил. Нам было важно выслушать их и учесть предложения перед тем, как доработать концепцию, которая изменит их работу. Все услышанное мы учтем".

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Необходимость реформы продиктована тем, что сейчас социальная защита в армии работает преимущественно как реакция на уже существующие кризисы. В свою очередь, качество услуг сильно зависит от возможностей конкретной части или региона. В то же время новая модель должна гарантировать каждому бойцу и его близким одинаковый базовый уровень помощи, где бы он ни проходил службу.

Непосредственно в воинских частях специалисты службы сопровождения будут выполнять роль универсальных координаторов для солдат. Они будут определять конкретные потребности бойца, направлять его в профильные структуры и контролировать процесс вплоть до окончательного решения проблемы.

Если же вопрос выходит за пределы компетенции армии, сотрудники помогут наладить связь с гражданскими учреждениями. Для родственников военнослужащих главной точкой опоры станут специальные Центры сопровождения, которые будут созданы на базе ТЦК и СП. Они будут сопровождать семью с первого дня мобилизации человека и до самого завершения его службы.

Там можно будет проконсультироваться, получить алгоритм действий или помощь в оформлении документов, а доступ к информации дополнительно упростят с помощью горячих линий и цифровых инструментов.

Взаимодействие с ветеранами и пределы полномочий

Поддержка не прекратится и после увольнения в запас. Обновленная система плавно будет передавать бывшего военнослужащего в гражданские структуры поддержки ветеранов, чтобы человек не оказался в изоляции и не был вынужден искать помощь с нуля.

В то же время разработчики концепции подчеркивают, что военные службы сопровождения не будут брать на себя функции гражданских органов. Их главная миссия будет заключаться в ориентации и координации, чтобы не оставлять человека наедине со сложностями. Ожидается, что благодаря четким алгоритмам, квалифицированным сотрудникам, цифровизации и единым стандартам уровень армейской бюрократии существенно снизится.

Новини.LIVE сообщали ранее, что статус военнообязанного в Украине не закрепляется за человеком на всю жизнь. Его можно утратить по достижении 60 лет, в связи с тяжкими заболеваниями по решению ВЛК или после мобилизации в армию.

Отдельные правила действуют в отношении воинского учета женщин, где в последнее время случались ошибочные внесения данных в реестры. Обязательно становиться на учет должны только женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, соответствующие требованиям по возрасту и здоровью.