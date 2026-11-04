Зустріч військових з сім'ями військових у полоні. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Міноборони пропонує створити Центри супроводу при ТЦК та запровадити єдиний стандарт допомоги у бригадах. Зараз, до 13 листопада 2026 року, відомство збирає пропозиції до нової концепції, після чого затвердить фінальну Стратегію соціального супроводу військовослужбовців та їхніх родин.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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Навіщо роблять публічне обговорення нової моделі

Українське оборонне відомство спільно з Генеральним штабом ЗСУ підготували масштабне оновлення системи соціальної допомоги захисникам та їхнім родинам. Наразі документ лише проходить етап відкритого обговорення, до якого запрошують долучитися громадські організації, військовослужбовців, їхніх близьких та представників державних органів влади.

Надсилати свої зауваження до проєкту можна на електронну скриньку K.Skorokhod@advisor.mod.gov.ua, а прийматимуть їх включно до 13 листопада 2026 року. Щойно збір пропозицій завершиться, відомство доопрацює зібраний матеріал та сформує на його базі фінальну Стратегію соціального супроводу.

У чому полягає суть реформи

Заступниця Міністра оборони України Любов Галан розповіла: "Ми уже презентували проєкт концепції тим, хто впроваджуватиме цю модель на місцях – фахівцям цивільно-військового співробітництва, зокрема службам супроводу з оперативних командувань, корпусів, бригад, ТЦК та СП і навчальних центрів. До обговорення долучилися 172 представника з війська. Нам було важливо почути їх і врахувати пропозиції перед тим, як фіналізувати концепцію, яка видозмінить їхню роботу. Усе почуте врахуємо".

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Необхідність реформи продиктована тим, що зараз соціальна опіка в армії працює переважно як реакція на вже наявні кризи. Своєю чергою якість послуг сильно залежить від спроможності конкретної частини чи регіону. Натомість нова модель має гарантувати кожному бійцю та його близьким однаковий базовий рівень допомоги, де б він не проходив службу.

Безпосередньо у військових частинах фахівці служби супроводу виконуватимуть роль універсальних координаторів для солдатів. Вони визначатимуть конкретну потребу бійця, скеровуватимуть його до профільних структур і контролюватимуть процес аж до остаточного вирішення проблеми.

Якщо ж питання виходитиме за межі компетенції армії, працівники допоможуть налагодити комунікацію з цивільними установами. Для родичів військовослужбовців головною точкою опори стануть спеціальні Центри супроводу, які створять на базі ТЦК та СП. Вони супроводжуватимуть сім'ю з першого дня мобілізації людини і до самого завершення її служби.

Там можна буде проконсультуватися, отримати алгоритм дій чи допомогу в оформленні документів, а доступ до інформації додатково спростять через гарячі лінії та цифрові інструменти.

Взаємодія з ветеранами та межі повноважень

Опіка не припинятиметься і після звільнення в запас. Оновлена система плавно передаватиме колишнього військовослужбовця до цивільних структур підтримки ветеранів, щоб людина не опинилася в ізоляції та не була змушена шукати допомогу з нуля.

Водночас розробники концепції наголошують, що військові служби супроводу не забиратимуть на себе функції цивільних органів. Їхня головна місія полягатиме у навігації та координації, аби не залишати людину наодинці зі складнощами. Очікується, що завдяки чітким алгоритмам, кваліфікованим працівникам, цифровізації та єдиним стандартам рівень армійської бюрократії суттєво зменшиться.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що статус військовозобов'язаного в Україні не закріплюється за людиною на все життя. Його можна втратити після досягнення 60 років, через важкі хвороби за рішенням ВЛК або після мобілізації до війська.

Окремі правила діють щодо військового обліку жінок, де останнім часом траплялися випадки помилкового внесення даних до реєстрів. Обов'язково ставати на облік мають лише жінки з медичною або фармацевтичною освітою, які підходять за віком та здоров'ям.