Главная Мобилизация Минобороны опровергло слухи о мобилизации по-новому с 1 апреля

Дата публикации 31 марта 2026 14:02
Военнослужащие 422-го полка беспилотных систем на фронте: Фото: REUTERS/Stringer

Слухи об усилении контроля в системе мобилизации с начала апреля оказались фейком: в Минобороны заверили, что трансформация ТЦК происходит постепенно. Ведомство пока еще готовит публичную презентацию масштабной реформы, которая будет базироваться на цифровых данных и аудите, а не на быстрых и хаотичных решениях.

Такое заявление сделал заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк для Укринформа, передает Новини.LIVE.

Слухи о жесткой мобилизации с апреля не подтвердились

По словам чиновника, глава оборонного ведомства Михаил Федоров изначально определил реформирование системы ТЦК как одну из приоритетных задач. Сейчас команда движется по четко определенному графику, и резких изменений в правилах администрирования с 1 апреля не запланировано.

"Реформа ТЦК — это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями, а нужен системный комплексный подход. Сегодня мы имеем четкий план и график реализации конкретных проектов, по которым команда последовательно движется вперед. Именно поэтому информация, которую распространяют медиа, не соответствует действительности", — подчеркнул Мойсюк.

В Минобороны объясняют, что новый подход к трансформации системы будет работать на принципе Data-driven. Было проанализировано большое количество данных, тысячи отзывов и проведены сотни часов консультаций с военными и экспертами.

"Вскоре начнем публично презентовать конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе комплексного аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию", — заверил замминистра.

Новини.LIVE писали о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который касается воинского учета женщин. Речь идет о процедуре исключения из воинского учета женщин, которых поставили на учет с нарушениями или назначили соответствующие штрафы.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал явление СЗЧ в армии. Он убежден, что для минимизации таких случаев нужно человеческое отношение к новобранцам на всех этапах мобилизации.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
