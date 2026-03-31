Міноборони спростувало чутки про мобілізацію по-новому з 1 квітня

Військовослужбовці 422-го полку безпілотних систем на фронті: Фото: REUTERS/Stringer

Чутки про посилення контролю в системі мобілізації з початку квітня виявилися фейком: у Міноборони запевнили, що трансформація ТЦК відбувається поступово. Відомство наразі ще готує публічну презентацію масштабної реформи, яка буде базуватися на цифрових даних та аудиті, а не на швидких і хаотичних рішеннях.

Таку заяву зробив заступник міністра оборони України Євген Мойсюк для Укрінформу, передає Новини.LIVE.

Чутки про жорстку мобілізацію з квітня не підтвердилися

За словами посадовця, очільник оборонного відомства Михайло Федоров від самого початку визначив реформування системи ТЦК як одне з пріоритетних завдань. Наразі команда рухається за чітко визначеним графіком, і різких змін у правилах адміністрування з 1 квітня не заплановано.

"Реформа ТЦК — це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями, а потрібен системний комплексний підхід. Сьогодні ми маємо чіткий план і графік реалізації конкретних проєктів, за якими команда послідовно рухається вперед. Саме тому інформація, яку поширюють медіа, не відповідає дійсності", — наголосив Мойсюк.

У Міноборони пояснюють, що новий підхід до трансформації системи працюватиме на принципі Data-driven. Було проаналізовано велику кількість даних, тисячі відгуків та проведено сотні годин консультацій з військовими та експертами.

Читайте також:

"Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі комплексного аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", — запевнив заступник міністра.

Новини.LIVE писали про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який стосується військового обліку жінок. Йдеться про процедуру виключення з військового обліку жінок, яких поставили на облік з порушеннями чи призначили відповідні штрафи.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував явище СЗЧ у війську. Він переконаний, що для мінімізації таких випадків потрібне людське ставлення до новобранців на усіх етапах мобілізації.