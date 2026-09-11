Минобороны готовит изменения для иностранных добровольцев, служащих в ВСУ

Рабочая группа по улучшению условий службы иностранных добровольцев. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины создало межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься улучшением условий службы для иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину. Группа будет готовить изменения, касающиеся легализации, прохождения службы, лечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Заседание рабочей группы. Фото: Минобороны

Минобороны улучшит условия службы иностранных добровольцев

Первое заседание рабочей группы уже состоялось. На нем заместитель министра обороны Украины Любовь Галан представила концепцию будущих изменений, которые будут реализовываться в координации с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Офисом военного омбудсмена и другими государственными органами.

Заседание рабочей группы. Фото: Минобороны

По словам Галан, сейчас существует значительный запрос как со стороны украинской армии, так и со стороны самих иностранных добровольцев на создание прозрачных правил прохождения службы и получения необходимой поддержки.

"Наша задача — обеспечить прозрачные условия их привлечения и достойные условия прохождения военной службы. Не менее важно, чтобы их семьи имели доступ к необходимой информации и понимали, куда обращаться за помощью", — отметила заместитель министра.

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Министерство также готовит разъяснения для воинских частей по оформлению разрешений на временное проживание, чтобы упростить легализацию иностранцев, проходящих службу в Украине.

Рабочая группа будет работать постоянно

К работе межведомственной группы присоединились представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Офиса военного омбудсмена, Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства по делам ветеранов Украины и других государственных учреждений.

Во время заседания участники обсудили вопросы определения воинских частей, которые будут привлекать иностранцев, оформления документов для законного пребывания в Украине, прохождения и продвижения по службе, лечения после ранений или заболеваний, а также социальной защиты семей, в частности выплаты единовременной денежной помощи.

В Минобороны отметили, что рабочая группа будет работать на постоянной основе. Специалисты еженедельно будут готовить законодательные и нормативные изменения, а также совершенствовать кадровую политику и систему сопровождения иностранных добровольцев — от территориальных центров комплектования и учебных центров до боевых подразделений.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об опровержении заявлений о якобы требовании Евросоюза мобилизовать украинских женщин. В ЕС подчеркнули, что вопросы военной службы относятся к компетенции самой Украины.

Также Новини.LIVE писал о возможном возвращении украинцев из Европы после окончания действия временной защиты. Адвокат рассказал, что страны ЕС смогут требовать выезда тех граждан, которые не получат других законных оснований для пребывания. В то же время украинцы смогут перейти на другие типы разрешений.