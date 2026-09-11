Міноборони готує зміни для іноземних добровольців, які служать у ЗСУ

Робоча група для покращення умов служби іноземних добровольців. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України створило міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься вдосконаленням умов служби для іноземців та осіб без громадянства, які захищають Україну. Група готуватиме зміни щодо легалізації, проходження служби, лікування та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх родин.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Міністерство оборони України.

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Засідання робочої групи. Фото: Міноборони

Міноборони покращить умови служби іноземних добровольців

Перше засідання робочої групи вже відбулося. На ньому заступниця міністра оборони України Любов Галан представила концепцію майбутніх змін, які реалізовуватимуть у координації з Генеральним штабом Збройних сил України, Офісом військового омбудсмана та іншими державними органами.

Засідання робочої групи. Фото: Міноборони

За словами Галан, зараз існує значний запит як від українського війська, так і від самих іноземних добровольців на створення прозорих правил проходження служби та отримання необхідної підтримки.

"Наше завдання — забезпечити прозорі умови їхнього залучення та гідні умови проходження військової служби. Так само важливо, щоб їхні родини мали доступ до необхідної інформації та розуміли, куди звертатися по допомогу", — зазначила заступниця міністра.

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Міністерство також готує роз'яснення для військових частин щодо оформлення посвідок на тимчасове проживання, аби спростити легалізацію іноземців, які проходять службу в Україні.

Робоча група працюватиме постійно

До роботи міжвідомчої групи долучилися представники Генерального штабу Збройних сил України, Офісу військового омбудсмана, Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства у справах ветеранів України та інших державних установ.

Під час засідання учасники обговорили питання визначення військових частин, які залучатимуть іноземців, оформлення документів для законного перебування в Україні, проходження та просування по службі, лікування після поранень або захворювань, а також соціального захисту родин, зокрема виплати одноразової грошової допомоги.

У Міноборони зазначили, що робоча група працюватиме на постійній основі. Фахівці щотижня готуватимуть законодавчі та нормативні зміни, а також удосконалюватимуть кадрову політику й систему супроводу іноземних добровольців — від територіальних центрів комплектування та навчальних центрів до бойових підрозділів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про спростування заяв щодо нібито вимоги Євросоюзу мобілізувати українських жінок. У ЄС наголосили, що питання військової служби належать до компетенції самої України.

Також Новини.LIVE писав про можливе повернення українців з Європи після завершення дії тимчасового захисту. Адвокат розповів, що країни ЄС зможуть вимагати виїзду тих громадян, які не отримають інших законних підстав для перебування. Водночас українці матимуть можливість перейти на інші типи дозволів.