Искусственный интеллект в ВСУ: Минобороны тестирует новую систему SPECTR

Военнослужащие ВСУ. Фото: 210-й штурмовой

Украинские военные тестируют новую разработку Министерства обороны. Это система искусственного интеллекта SPECTR. Данный продукт центра «A1» способен прогнозировать действия противника, автоматизировать рутинные задачи и предлагать эффективные сценарии боя на основе обширных массивов данных, собранных за время войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает Новини.LIVE.

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Операционная система для ведения войны

Несколько украинских боевых подразделений приступили к практическим испытаниям новейшей аналитической платформы SPECTR. Эту систему искусственного интеллекта создали специалисты центра "A1", действующего при Министерстве обороны Украины. Главная задача разработки заключается в быстрой обработке информации с поля боя, выявлении скрытых закономерностей и автоматизации рутинных штабных процессов.

Благодаря анализу огромных массивов боевых данных программа способна самостоятельно формировать рекомендации, которые помогают в планировании будущих военных операций. Руководитель ИИ-центра "A1" Даниил Цьвок отмечает, что за время боевых действий государство собрало колоссальный объем информации о современной войне, и теперь этот опыт преобразуют в практический цифровой инструмент.

"Фактически мы создаем операционную систему для ведения войны, которая будет помогать военным выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника", — подчеркивает руководитель центра.

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Интеграция новой разработки не потребует создания отдельной инфраструктуры, ведь SPECTR будет функционировать на базе уже существующих информационных систем, которыми пользуются военные. Для обработки особо конфиденциальной информации предусмотрена возможность работы на локальных устройствах в полностью защищенной среде.

Сам центр искусственного интеллекта "A1" появился в структуре Минобороны относительно недавно. Он был основан в марте 2026 года благодаря поддержке правительства Великобритании. Стратегической целью учреждения является построение современной AI-driven армии и масштабирование технологий искусственного интеллекта в Силах обороны.

Помимо аналитической поддержки принятия решений на основе данных и снижения бюрократической нагрузки, специалисты работают над внедрением ИИ непосредственно в средства поражения. Сегодня платформа SPECTR является лишь одним из нескольких флагманских проектов центра, которые уже переданы на тестирование в войска.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство поддержало законопроект Минобороны, четко регламентирующий действия военнослужащих в случае конфликта интересов. Если во время выполнения приказа возникает такая ситуация, военнослужащий обязан доложить об этом непосредственному командиру не позднее следующего рабочего дня.

В то же время именно Минобороны отказывается от практики обжалования судебных решений о признании военных погибшими или пропавшими без вести. Ведомство больше не будет затягивать процессы в апелляционных инстанциях, что позволит семьям без лишних судебных тяжб и значительно быстрее оформлять положенные государственные выплаты и льготы.