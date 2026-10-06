Штучний інтелект у ЗСУ: Міноборони тестує нову систему SPECTR

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 210 штурмовий

Українські військові випробовують нову розробку від Міноборони. Це система штучного інтелекту SPECTR. Цей продукт центру "A1" здатен прогнозувати кроки ворога, автоматизувати рутину та пропонувати ефективні сценарії бою на основі зібраних за час війни великих масивів даних.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони, передає Новини.LIVE.

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Операційна система для ведення війни

Декілька українських бойових підрозділів розпочали практичні випробування новітньої аналітичної платформи SPECTR. Цю систему штучного інтелекту створили фахівці центру "A1", що діє при Міністерстві оборони України. Головне завдання розробки полягає у швидкому опрацюванні інформації з поля бою, виявленні прихованих закономірностей та автоматизації рутинних штабних процесів.

Завдяки аналізу величезних масивів бойових даних програма здатна самостійно формувати рекомендації, які підтримують планування майбутніх військових операцій. Очільник ШІ-центру "A1" Данило Цьвок зазначає, що за час бойових дій держава зібрала колосальний обсяг інформації про сучасну війну, і тепер цей досвід конвертують у практичний цифровий інструмент.

"Фактично ми будуємо операційну систему для ведення війни, яка допомагатиме військовим обирати ефективні сценарії дій і прогнозуватиме можливі кроки противника", — наголошує керівник центру.

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Інтеграція нової розробки не потребуватиме створення окремої інфраструктури, адже SPECTR функціонуватиме на базі вже існуючих інформаційних систем, якими користуються військові. Для обробки особливо чутливої інформації передбачена можливість роботи на локальних пристроях у повністю захищеному середовищі.

Сам центр штучного інтелекту "A1" з'явився у структурі Міноборони відносно нещодавно. Його заснували у березні 2026 року завдяки підтримці уряду Великої Британії. Стратегічною метою установи є побудова сучасної AI-driven армії та масштабування технологій штучного інтелекту у Силах оборони.

Крім аналітичної підтримки ухвалення рішень на основі даних та зменшення бюрократичного навантаження, фахівці працюють над впровадженням ШІ безпосередньо у засоби ураження. Сьогодні платформа SPECTR є лише одним із кількох флагманських проєктів центру, які вже передані на тестування у війська.

Раніше Новини.LIVE писали, що Уряд підтримав законопроєкт Міноборони, який чітко регламентує дії бійців у разі конфлікту інтересів. Якщо під час виконання наказу виникає така ситуація, військовослужбовець зобов'язаний доповісти про це безпосередньому командиру не пізніше наступного робочого дня.

Водночас саме Міноборони відмовляється від практики оскарження судових рішень про визнання військових загиблими або зниклими безвісти. Відомство більше не затягуватиме процеси в апеляційних інстанціях, що дозволить родинам без зайвої судової тяганини та значно швидше оформлювати належні державні виплати й пільги.