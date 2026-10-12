Новый образец приказа о ранении военнослужащего: правила 2026 года

Военные общаются. Фото: 110-я ОМБр

Минобороны и Генштаб разработали единый шаблон для оформления ранений на фронте. Теперь у командиров есть ровно пять дней, чтобы издать приказ о ранении в соответствии с четким стандартом. Это поможет военным быстрее получать боевые выплаты и без проблем проходить ВЛК.

Об соответствующих изменениях сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Изменения в фиксации травм на фронте

В Вооруженных Силах Украины кардинально изменили подход к фиксации фронтовых травм. Министерство обороны совместно с Генеральным штабом и Главнокомандующим ввели единый стандарт. Отныне каждый командир обязан использовать исключительно утвержденный шаблон приказа. Этот документ подтверждает получение бойцом контузии, ранения или увечья. Соответствующая норма уже включена в армейскую «Инструкцию по делопроизводству». Ее утвердили еще 31 января 2024 года приказом № 40.

Ранее единого образца просто не существовало. Каждая воинская часть оформляла документы по своему усмотрению. Из-за этого постоянно возникала путаница и задержки. Военнослужащие долго ждали справку об обстоятельствах получения травмы. Без неё военно-медицинская комиссия не могла подтвердить, что ранение связано именно с защитой Родины. Соответственно, государство задерживало выплаты раненым бойцам.

Чтобы устранить эти проблемы, руководство ввело жесткие правила. Заместитель министра обороны Украины Любовь Галан объясняет: "Отныне у командиров есть единый образец с перечнем необходимых сведений и четкий срок издания приказа. Это должно помочь своевременно и полно фиксировать обстоятельства ранения, чтобы военнослужащие могли получить надлежащие выплаты и корректные заключения ВВК".

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Обязательные детали нового документа

Новый шаблон требует от руководства подразделения максимальной точности. На основании этого приказа медики будут составлять экспертные заключения. Поэтому командир должен подробно описать всю хронологию событий.

В документе обязательно указываются точное время и место ранения. Также фиксируются должность военнослужащего и задача, которую он выполнял в момент атаки. Отдельными абзацами должны указываться сведения об оказании первой помощи и точном маршруте медицинской эвакуации. Кроме того, приказ должен содержать данные свидетелей и перечень документов, подтверждающих факт происшествия.

Сроки выдачи и электронный документооборот

Для оформления документов командирам установлен жесткий дедлайн. Они должны издать приказ в течение пяти суток. Отсчет начинается с момента самого происшествия или с того момента, как руководство официально узнало о ранении бойца. Бывают случаи, когда во время одного обстрела травмы получают сразу несколько защитников. Тогда закон позволяет выдать один общий приказ. Однако обстоятельства ранения каждого военнослужащего необходимо описать совершенно отдельно.

Также документ сразу передают через систему электронного документооборота СЕДО. Бумажный вариант будут распечатывать только в том случае, если нет технической возможности воспользоваться системой, или если боец напишет соответствующее личное заявление.

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