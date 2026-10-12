Новий зразок наказу про поранення військовослужбовця: правила 2026

Військові спілкуються. Фото: 110 ОМБр

Міноборони та Генштаб створили єдиний шаблон для оформлення поранень на фронті. Тепер командири мають рівно п'ять днів, щоб видати наказ про травму за чітким стандартом. Це допоможе військовим швидше отримувати бойові виплати та без проблем проходити ВЛК.

Про відповідні зміни повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Зміна у фіксації травм на фронті

У Збройних Силах України кардинально змінили підхід до фіксації фронтових травм. Міністерство оборони разом із Генеральним штабом та Головнокомандувачем запровадили єдиний стандарт. Відтепер кожен командир зобов'язаний використовувати виключно затверджений шаблон наказу. Цей документ підтверджує отримання бійцем контузії, поранення чи каліцтва. Відповідну норму вже додали до армійської Інструкції з діловодства. Її затвердили ще 31 січня 2024 року наказом номер 40.

Раніше єдиного зразка просто не існувало. Кожна військова частина оформлювала документи на власний розсуд. Через це постійно виникала плутанина та затримки. Військовослужбовці довго чекали довідку про обставини травми. Без неї військово-лікарська комісія не могла підтвердити, що поранення пов'язане саме із захистом Батьківщини. Відповідно, держава затримувала виплати пораненим бійцям.

Щоб усунути ці проблеми, керівництво ввело жорсткі правила. Заступниця Міністра оборони України Любов Галан пояснює: "Відтепер командири мають єдиний зразок із переліком необхідних відомостей і чіткий строк видання наказу. Це має допомогти вчасно й повно фіксувати обставини поранення, щоб військовослужбовці могли отримати належні виплати та коректні висновки ВЛК".

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Обов'язкові деталі нового документа

Новий шаблон вимагає від керівництва підрозділу максимальної точності. На основі цього наказу медики формуватимуть експертні висновки. Тому командир повинен детально описати всю хронологію подій.

У документі обов'язково вказують точний час та місце поранення. Також фіксують посаду військового і завдання, яке він виконував у момент атаки. Окремими абзацами мають вказуватися відомості про надання першої допомоги та точний маршрут медичної евакуації. Крім того, наказ має містити дані свідків та перелік документів, які підтверджують факт події.

Строки видачі та електронний обіг

Для оформлення паперів командирам встановили жорсткий дедлайн. Вони мають видати наказ протягом п'яти діб. Відлік починається з моменту самої події або відтоді, як керівництво офіційно дізналося про поранення бійця. Бувають випадки, коли під час одного обстрілу травми отримують відразу кілька захисників. Тоді закон дозволяє зробити один спільний наказ. Проте обставини поранення кожного військового треба розписати абсолютно окремо.

Також документ одразу передають через систему електронного документообігу СЕДО. Паперовий варіант роздруковуватимуть лише тоді, коли немає технічної можливості скористатися системою, або якщо боєць напише відповідну особисту заяву.

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