Военнослужащие с приостановленной службой: что говорит закон об их статусе

Военнослужащие ВСУ. Фото коммуникационного подразделения 92-й отдельной стрелковой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирка

Министерство обороны и Генеральный штаб предупредили командиров всех звеньев о строгом запрете привлекать к боевым действиям военнослужащих, находящихся в отпуске. В первую очередь речь идет о бойцах, вернувшихся после СЗЧ. Пока не издан официальный приказ о возобновлении службы, отправлять их на задания нельзя.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Запрет для офицеров и нормы закона

Согласно нормам Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», статус приостановленной службы означает, что человек уволен с должности. Такой военнослужащий больше не входит в официальную численность Вооруженных Сил Украины или других формирований и юридически считается не выполняющим служебные обязанности.

Возвращение после СЗЧ и статус бойца

В настоящее время этот вопрос наиболее остро касается тех военнослужащих, чья служба была приостановлена до 10 мая 2025 года. К этой категории относятся лица, которые до указанной даты совершили дезертирство или самовольно покинули воинскую часть (СЗЧ), в отношении которых было возбуждено уголовное дело, но впоследствии решили вернуться к месту несения службы.

Министерство обороны подчеркивает, что сам факт физического возвращения военнослужащего в место дислокации подразделения не запускает процесс автоматического продления военной службы. Без юридического оформления этого факта отдавать ему какие-либо приказы по выполнению боевых или тыловых задач категорически запрещено.

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Чтобы военнослужащий вновь стал полноценной боевой единицей, командир обязан издать специальный приказ о продлении его военной службы.

Только после подписания этого документа бойца разрешается привлекать к выполнению прямых обязанностей. Одновременно с изданием приказа человеку полностью возобновляют выплату денежного довольствия, возвращают все социальные гарантии и законные льготы.

Куда обращаться в случае нарушения

Если же офицеры игнорируют эти требования и отправляют на задание людей с приостановленной службой, в Минобороны просят немедленно реагировать. Сообщать о таких незаконных распоряжениях следует в Главное управление защиты прав военнослужащих, отправив письмо на официальный электронный адрес mpd@mod.gov.ua.

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