Військові з призупиненою службою: що каже закон про їхній статус

Військовослужбовці ЗСУ. Фото комунікаційного підрозділу 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Міністерство оборони та Генеральний штаб попередили командирів усіх ланок про сувору заборону залучати до бойових дій військових із призупиненою службою. Насамперед ідеться про бійців, які повернулися після СЗЧ. Доки не видано офіційний наказ про поновлення, відправляти їх на завдання не можна.

На цьому наголосили в пресслужбі Полтавського ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Заборона для офіцерів та норми закону

За нормами Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статус призупиненої служби означає, що людину звільнено з посади. Такий військовий більше не входить до офіційної чисельності Збройних Сил України чи інших формувань і юридично вважається таким, що не виконує службових обов'язків.

Повернення після СЗЧ та статус бійця

Наразі це питання найгостріше стосується тих військовослужбовців, чию службу було призупинено до 10 травня 2025 року. До цієї категорії належать особи, які до вказаної дати вчинили дезертирство або самовільно залишили військову частину (СЗЧ), отримали реєстрацію кримінального провадження, але згодом вирішили повернутися до місця несення служби.

Оборонне відомство підкреслює, що сам факт фізичного повернення військового до розташування підрозділу не запускає процес автоматичного продовження військової служби. Без юридичного оформлення цього факту віддавати йому будь-які накази щодо виконання бойових чи тилових завдань категорично заборонено.

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Щоб військовослужбовець знову став повноцінною бойовою одиницею, командир зобов'язаний видати спеціальний наказ про продовження його військової служби.

Лише після підписання цього документа бійця дозволяється залучати до виконання прямих обов'язків. Одночасно з виданням наказу людині повністю поновлюють виплату грошового забезпечення, повертають усі соціальні гарантії та законні пільги.

Куди звертатися у разі порушення

Якщо ж офіцери ігнорують ці вимоги і відправляють на завдання людей із призупиненою службою, у Міноборони просять негайно реагувати. Повідомляти про такі незаконні розпорядження слід до Головного управління захисту прав військовослужбовців, надіславши листа на офіційну електронну скриньку mpd@mod.gov.ua.

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