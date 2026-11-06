Военнослужащий ВСУ держит телефон в руке. Фото: "Мілітарний"

В приложении "Армия+" появился новый учебный курс для военнослужащих. Программа "Управление цифровыми проектами Сил обороны" научит бойцов интегрировать цифровые системы в подразделениях, руководить проектными командами и помогать личному составу осваивать новые технологии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Реклама

Цифровизация войск через Армия+

Министерство обороны Украины расширило образовательный функционал приложения "Армия+". В разделе "Обучение" теперь доступна новая программа под названием "Управление цифровыми проектами Сил обороны".

Этот курс создан специально для тех военнослужащих, которые непосредственно занимаются внедрением новейших систем в своих подразделениях. Также материалы пригодятся военнослужащим, вовлеченным в работу проектных команд, и руководителям направлений цифровизации.

Что включают в себя 11 уроков курса

Учебная программа состоит из 11 модулей, которые охватывают все этапы — от идеи до поддержки после запуска. Уроки построены так, чтобы научить военнослужащих правильно формулировать конечную цель и понимать, какую именно проблему решает конкретная инновация.

Читайте также:

Благодаря курсу военные узнают, как:

разбивать масштабную работу на отдельные задачи с четкими сроками;

находить нужных специалистов и распределять зоны ответственности;

налаживать коммуникацию между всеми участниками процесса;

оценивать риски при нехватке времени или человеческих ресурсов;

объяснять личному составу суть изменений и обучать пользователей;

контролировать качество выполнения и реагировать на форс-мажорные обстоятельства.

Особое внимание в материалах уделяется этапу, когда система уже работает. Военнослужащим расскажут, как собирать отзывы от реальных пользователей и организовывать службу поддержки для постоянного улучшения цифровых решений.

Новини.LIVE сообщали ранее, что перевестись в другую воинскую часть теперь можно онлайн через приложение "Армия+". Бойцам больше не нужно собирать стопки бумажных разрешений, поскольку электронный рапорт оформляется за несколько минут. На рассмотрение заявки Кадровому центру выделили четкий срок — до 72 часов.

Кроме того, в приложении запустили новый обучающий онлайн-курс по цифровой грамотности. Программа состоит из 11 уроков и рассчитана на военных, работающих с аналитикой. Бойцы могут прямо в смартфоне научиться составлять сводные таблицы, настраивать дашборды и обрабатывать большие массивы информации.