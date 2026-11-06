Минобороны запустило курс по управлению проектами в "Армия+"
В приложении "Армия+" появился новый учебный курс для военнослужащих. Программа "Управление цифровыми проектами Сил обороны" научит бойцов интегрировать цифровые системы в подразделениях, руководить проектными командами и помогать личному составу осваивать новые технологии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Цифровизация войск через Армия+
Министерство обороны Украины расширило образовательный функционал приложения "Армия+". В разделе "Обучение" теперь доступна новая программа под названием "Управление цифровыми проектами Сил обороны".
Этот курс создан специально для тех военнослужащих, которые непосредственно занимаются внедрением новейших систем в своих подразделениях. Также материалы пригодятся военнослужащим, вовлеченным в работу проектных команд, и руководителям направлений цифровизации.
Что включают в себя 11 уроков курса
Учебная программа состоит из 11 модулей, которые охватывают все этапы — от идеи до поддержки после запуска. Уроки построены так, чтобы научить военнослужащих правильно формулировать конечную цель и понимать, какую именно проблему решает конкретная инновация.
Благодаря курсу военные узнают, как:
- разбивать масштабную работу на отдельные задачи с четкими сроками;
- находить нужных специалистов и распределять зоны ответственности;
- налаживать коммуникацию между всеми участниками процесса;
- оценивать риски при нехватке времени или человеческих ресурсов;
- объяснять личному составу суть изменений и обучать пользователей;
- контролировать качество выполнения и реагировать на форс-мажорные обстоятельства.
Особое внимание в материалах уделяется этапу, когда система уже работает. Военнослужащим расскажут, как собирать отзывы от реальных пользователей и организовывать службу поддержки для постоянного улучшения цифровых решений.
Новини.LIVE сообщали ранее, что перевестись в другую воинскую часть теперь можно онлайн через приложение "Армия+". Бойцам больше не нужно собирать стопки бумажных разрешений, поскольку электронный рапорт оформляется за несколько минут. На рассмотрение заявки Кадровому центру выделили четкий срок — до 72 часов.
Кроме того, в приложении запустили новый обучающий онлайн-курс по цифровой грамотности. Программа состоит из 11 уроков и рассчитана на военных, работающих с аналитикой. Бойцы могут прямо в смартфоне научиться составлять сводные таблицы, настраивать дашборды и обрабатывать большие массивы информации.